Ёхор: танцуем и угощаемся вкуснейшими блюдами национальной бурятской кухни

В Сагаалган, или праздник Белого месяца, буряты собираются вместе, чтобы объединиться в национальном круговом танце ёхор, а затем встретиться за праздничным столом и отпраздновать Новый год по восточному календарю.

На столе обязательно должны быть белая пища и, конечно же, традиционные мясные блюда, в том числе буузы, или позы.

ООО «Производственное предприятие «Ёхор» выпускает три вида поз: «Ёхор», «Домашние» и «Иркутские». Все они лепятся только вручную, причем это касается всего процесса - начиная от замешивания теста, нарезки мяса, лука и заканчивая лепкой самих бууз. В позах «Ёхор» присутствует три вида мяса: говядина, конина и свинина. В традиционном рецепте мясо и лук мелко рубятся, а тесто используется самое простое - без дрожжей.

Сейчас под брендом «Ёхор» выпускается свыше 100 наименований различных полуфабрикатов, и эта линейка постоянно расширяется. Технологи разрабатывают новые рецепты, делая упор прежде всего на качество. Продукция, которая производится в Улан-Удэ, соответствует стандартам безопасности Таможенного союза (EAC) и отмечена знаком качества «Сделано в Бурятии».

Полуфабрикаты «Ёхор» пользуются большой популярностью во многих регионах страны, в том числе в Иркутской области, Красноярском крае, Хакасии и Туве.

Пельмени, котлеты, позы, вареники и другую продукцию можно встретить на рынках и во многих супермаркетах.

Сегодня «Ёхор» совершенствует технологию производства и расширяет ассортимент. При этом особое внимание обращается на качество. Блюда, приготовленные из полуфабрикатов компании «Ёхор», сложно отличить от домашних. Хозяйки смело могут этим пользоваться, чтобы разнообразить меню и удивлять свою семью и гостей как в будни, так и по большим праздникам.

КОНКРЕТНО

Адрес производства и отдела сбыта предприятия:

- г. Улан-Удэ, ул. Домостроительная, 16, корпус 1, офис 2.

Тел./факс (3012) 29-77-35.

Офис официального дилера ООО ПП «Ёхор» в Иркутске: ул. Петрова, 62.

Тел. (3952) 779-545.

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