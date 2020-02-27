Готовить для любимых становится проще

В фирменные магазины «Усольского свинокомплекса» регулярно выстраиваются очереди, и не случайно. Это крупнейшее свиноводческое и мясоперерабатывающее предприятие Иркутской области давно завоевало любовь и уважение покупателей. Ассортимент продукции широк: более 150 наименований. При этом технологи не останавливаются на достигнутом и продолжают радовать жителей региона вкусными новинками.

Так, линейка полуфабрикатов пополнилась двумя видами вареников: с ливером, а также с картофелем и грибами.

Фото СХПК «Усольский свинокомплекс»

- Эти вареники у нас просто нарасхват, - рассказала заместитель начальника цеха полуфабрикатов СХПК «Усольский свинокомплекс» Оксана Бологова. - В начинку с ливером входят печень, сердце, калтык, жареный лук, специи – и вкусно, и полезно. Вариант вареников с грибами тоже пользуется большой популярностью. В начинке мы используем свежие шампиньоны, которые выращены в Иркутской области. Картошечка тоже наша местная, фермерская. Грибочки мы пассеруем на растительном маслице, добавляем перчик, лучок – пальчики оближешь!

Фото СХПК «Усольский свинокомплекс»

Фото СХПК «Усольский свинокомплекс»

В целом сейчас предприятие выпускает 5 видов вареников - каждый покупатель может выбрать подходящий для себя вариант начинки. Такие полуфабрикаты позволяют быстро приготовить завтрак, обед или ужин. При этом блюдо получится таким же вкусным, как домашнее.

Фото СХПК «Усольский свинокомплекс»

- Темп жизни сейчас просто сумасшедший, у людей нет времени часами стоять у плиты. Поэтому полуфабрикаты очень удобны. Несколько минут - и все готово, семья сыта и довольна, - отметила Оксана Бологова.

Также «Усольский свинокомплекс» выпускает жареные чебуреки в яркой индивидуальной упаковке. Такой продукт можно взять с собой на работу и просто разогреть во время обеденного перерыва в микроволновке.

Фото СХПК «Усольский свинокомплекс»

Эта новинка получила большой отклик - покупатели даже писали на предприятие благодарственные письма и просили увеличить производство таких чебуреков.

В настоящее время разработка новых видов полуфабрикатов продолжается. В этом году сельскохозяйственный производственный кооператив «Усольский свинокомплекс» еще не раз приятно удивит жителей региона.

На правах рекламы.