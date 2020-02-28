Афера века: сибирский Чичиков оформил на "мертвые души" 600 кредитных карт и считал барыши

-Значит, так! Берем кредитку в банке, снимаем наличные. Их кладем под хороший процент. Потом оформляем еще одну карточку, эти деньги тоже пускаем в дело. Потом третью. Сами живем на зарплату, а копеечка нам капает. Главное – не забывать вовремя вносить минимальные платежи и считать прибыль.

Талантливый финансист Андрей Литвинов ( фамилия изменена –ред.) , начальник отдела продаж одного из крупных банков в сибирском городке Ангарске, эту схему вполне честного заработка на заемных средствах знал хорошо. Сколько раз, рекламируя кредитки, его сотрудники рассказывали о ней потенциальным клиентам. Клиенты, конечно, побаивались такой «азартной игры». Неровен час запутаешься. Или не заплатишь вовремя. Так и в долговую яму попасть можно.

А вот сам Андрей попробовал. Получилось, и вполне успешно. Не случайно у него были солидная должность и зарплата с пятью нулями. Правда, хотелось больше. А «доход» от нескольких кредиток, наличку с которых он прокручивал в банках, был копеечный. Чтобы реально получать деньги, держа в голове все эти платежи и сроки, нужны были крупные суммы . А это значит, много кредиток.

Где их взять? Как Литвинову в руки попали «Мертвые души» Гоголя, теперь уже и не спросишь. Может, случайно увидел классику у кого на столе. А может, и сам вспомнил о Чичикове, который планировал получать кредиты, закладывая выдуманные души. Во всяком случае, именно на этом он разработал аферу века. В которой, как считал сам, комар носа не подточит.

ТОЧНОСТЬ ПЛАТЕЖЕЙ – И НИКАКОГО МОШЕННИЧЕСТВА

Итак, Андрей Литвинов возглавлял отдел продаж банка. Как раз тех самых общительных молодых людей, что ищут новых клиентов и оформляют на них кредитки, заманивая обещаниями получить много средств сразу, а платить потом. А еще – пользоваться чужими деньгами бесплатно. В их обязанности входил и выпуск зарплатных карт, и «пластика» с доступным кредитным лимитом - иными словами, это универсальные карточки: можно использовать и как обычную дебетовую, и как кредитную. Закончился, скажем, аванс, а на счету имеется запас до 300 тысяч рублей. Удобно, и до зарплаты у друзей перехватывать не надо.

На рабочем месте Литвинов и придумал, как увеличить число карточек, с которых можно безопасно снимать деньги в льготный период. Скажем, подает компания список на 40 человек, а он им приписывает еще десяток душ, подделывая ксерокопии паспортов . Тем более, что карты, которые выпускали в Иркутске, все равно посылали в Ангарск. «Изъять» лишние – дело трех минут. И все ОК, кредитный лимит в руках, деньги можно крутить.

МАМА ПОМОЖЕТ

Если бы наш Чичиков не имел отношения к банку, система бы забуксовала. Во-первых, пластик бы не удалось оформить. Во-вторых, зарплатные карты не удалось бы активировать, только кредитные. Ведь на них должна была прийти та самая зарплата!

А Литвинов и это организовал. В день получи он просто менял в банковской программе имена реальных людей на имена вымышленных. И вуаля. Зарплата падала, карта активировалась. А после этого ситуация менялась. Все деньги до копеечки (заметим, способ отъема средств был относительно честным!) переводились тем, кто их заработал. А сами карты попадали к маме нашего Чичикова.

А уж она для «семейного предприятия» старалась как следует. Снимала в банкоматах по 300 тысяч и приносила сыну. Тот вкладывал «в дело». Так у них появились «Мерседес» премиум-класса, три квартиры и целая коллекция дорогих часов. А ко всему прочему еще и фирма такси, через которую прекрасно прокручивались эти средства.

- Женщина делала это по ночам, причем выбирала банкоматы не только в Ангарске, но и в Иркутске, - отмечали следователи. - Кроме того, она помогала подделывать подписи на ксерокопиях паспортов и в документах о получении карт.

Вот так, с помощью одной только схемы Чичикова. Андрей Литвинов «поднялся», за три года освоив 624 банковские карты, выписанные на 415 вымышленных душ. Его домашний сейф пополнился на 56 млн. рублей

К НАМ ЕДЕТ РЕВИЗОР

Казалось, схема обмана банка работала, как часы: действовали мама с сыном так, что комар и носа не подточит – точно в срок вносились платежи по всем кредиткам, гасились долги по зарплатным картам. Чтобы отслеживать ход средств по всем 624 картам, пришлось использовать компьютерную программу. Просто так не уследишь. Но, видимо, однажды она дала сбой и «потеряла» один пластик .

Платежи на эту кредитку не шли, а мама с сыном ни о чем плохом не подозревали, считая доход. А к поискам должников уже подключилась служба безопасности банка. Так и закончилась карьера сибирского Чичикова. Как и литературный прототип, закончил он печально. На него завели уголовное дело за мошенничество…

По приговору Ангарского городского суда семейный криминальный дуэт отправился в колонию. Сын, как «мозг» всего предприятия на 6 лет. А его верная матушка – на 4 года. Каждый из них получил еще и штраф – миллион на двоих. Да и деньги, полученные с банка, впрок не пойдут – все 56 миллионов придется вернуть. Для этого пойдут с молотка квартиры, автомобиль, гаражный бокс, сотовые телефоны и та самая коллекция золотых часов.