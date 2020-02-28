Япония – Сомали 1 марта 2020: прогноз на матч чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске

1 марта стартует чемпионат мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске. В этот день свои первые матчи проведут команды, выступающие во втором по силе дивизионе – группе В. Одной из самых зрелищных игр на старте турнира станет матч Япония - Сомали. Он состоится 1 марта на стадионе “Труд” и начнется в 17:00. Кто же победит в этом противостоянии команд из Африки и Азии? Давайте разберемся и сделаем прогноз на матч Япония – Сомали!

Прежде чем предполагать, как эти дружины начнут чемпионат мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске, предлагаем поближе познакомиться с каждой из них. Сборная Японии по бенди выступает на чемпионатах мира по хоккею с мячом с 2012 года. Тогда спортсмены из Страны восходящего солнца впервые приехали на мировой форум, проходивший в Казахстане. Он отличался тем, что команды решили разделить не на 2 группы, как обычно, а на 3. И Япония на правах новичка оказалась в последней. К слову, выступили они неплохо: дважды обыграли еще одного дебютанта, сборную Киргизии, и сыграли вничью с эстонцами.

На следующий год сборная Японии оказалась в группе В, но там их выступление сложно было назвать успешным. Они смогли только трижды обыграть сборную Украины, а всем остальным проиграли, заняв 7 место в общем зачете. Затем несколько лет подряд команда из Страны восходящего солнца занимала позицию крепкого середнячка и не поднималась выше 4 места в “турнирке”.

Но на международном форуме в Харбине в 2018 году все изменилось. Японцы обыграли Монголию, Украину, Словакию и Китай, проиграв только Эстонии. Это помогло команде дойти до финала, где они встретились с представителями Нидерландов. Но получить заветный титул чемпиона в группе В им так и не удалось. Япония проиграла со счетом 2:3. Спортсмены завоевали серебряные медали и остались во втором по силе дивизионе, а голландцы поднялись в высшую лигу.

Вопреки ожиданиям, сборная Японии не смогла повторить этот результат на чемпионате мира по хоккею с мячом 2019 года, который проходил в шведском Венерсборге. Спортсмены смогли одолеть Китай, Сомали, Словакию и Латвию, проиграв только Великобритании, но оступились в полуфинале. Их соперниками вновь стала команда из Эстонии, которая разгромила азиатов со счетом 12:1. Японцам пришлось довольствоваться только матчем за 3 место, но и там им не сопутствовала удача. Они проиграли венграм со счетом 0:6 и остались на 4 месте. Главным бомбардиром команды на этом турнире стал Масаки Миякава, который забросил в ворота соперников 12 мячей. Это достижение подняло его на 4 место в рейтинге лучших снайперов турнира.

Что касается команды Сомали, то она участвует в чемпионатах мира по бенди с 2014 года. Состоит она не из коренных жителей жаркой африканской страны, а из сомалийцев, которые являются гражданами Швеции. Собралась команда спонтанно и, практически без подготовки ее отправили на мировой форум 2014 года, который проходил в Иркутске. Чернокожие хоккеисты привлекли много внимания со стороны болельщиков. Шутка ли – африканцы зимой играют в исконно русский вид спорта! Однако кроме необычного внешнего вида сомалийцам было нечем похвастаться. Они не выиграли ни одного матча, забив за весь турнир всего 3 гола.

На следующих соревнованиях африканской команде не удавалось улучшить свое положение. Они стабильно проигрывали абсолютно все матчи на чемпионатах мира по бенди и были завсегдатаями последнего места. Единственным исключением стал международный турнир 2016 года в Ульяновске. Поскольку сборную Эстонии тогда дисквалифицировали за то, что в матчах участвовал игрок, не допущенный к соревнованиям, все ее результаты были аннулированы, а команду дисквалифицировали. И эта дружина оказалась на последней строчке турнирной таблице. Такое необычное происшествие помогло Сомали впервые в истории занять предпоследнее место на турнире. Больше сделать это им не удавалось.

Прошлый чемпионат мира также не изменил положение сомалийцев в мировом рейтинге команд по бенди. Они проиграли во всех матчах, в которых приняли участие. Их одолели сборные Словакии, Японии, Великобритании, Китая, Латвии и Швейцарии. А на всем турнире африканцы смогли забросить в ворота оппонентов всего один мяч – это произошло во время встречи со словаками.

Что касается личных встреч сборных Японии и Сомали на прошлых чемпионатах мира по бенди, то их было не так уж и много. Поскольку команды чаще всего попадали в разные подгруппы, встречаться им доводилось редко. Это произошло всего 3 раза. Первый матч Япония – Сомали состоялся в рамках турнира 2014 года в Иркутске. Встреча состоялась 28 января и завершилась победой японцев со счетом 12:0. В следующий раз эти дружины столкнулись на мировом форуме 2016 года в Ульяновске. На игре 12 февраля сомалийцам удалось пропустить чуть меньше мячей, чем в прошлый раз: команда из Страны восходящего солнца победила со счетом 10:0.

На прошлом чемпионате мира по хоккею с мячом в 2019 году судьба вновь свела сборные Японии и Сомали в совместном матче. Но команда из Африки не смогла удивить гостей матча, вновь проиграв азиатам со счетом 12:0. Вот с таким результатом завершился матч Япония – Сомали. Таким образом, японцы выиграли 3 матча с сомалийцами из 3.

Если говорить о прогнозах на матч Япония – Сомали на чемпионате мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске, то безоговорочным лидером в этой паре является дружина из Страны восходящего солнца. У них чуть больше игрового опыта, да и их результаты в последние годы значительно улучшились. Но, кто знает, может быть сборная шведских африканцев сможет совершить сенсацию и одержать первую победу на мировом форуме в своей истории? В любом случае, чтобы это узнать, нужно посетить матч Япония – Сомали!