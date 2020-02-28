Шестиклассник из Иркутска восстановил биографию прадеда-фронтовика

О своем прадеде, ветеране Великой Отечественной войны Георгии Романовиче Копылове, шестиклассник Никита Солобоев из иркутской школы № 14, говорит с гордостью. Хотя видел его мальчик только на старых черно-белых фотокарточках. Георгий Копылов мужественно прошел войну, участвовал во многих крупных сражениях. Вернувшись с фронта, о войне вспоминал неохотно. Его документы сгорели при пожаре, поэтому о боевых подвигах сибиряка, умершего в 1984 году, его родным было известно до обидного мало.

- Родители много рассказывали о прабабушке и троих прадедах, которые воевали, а вот о четвертом, Георгии Копылове, почти ничего. В музеях о нем тоже нет информации. Я решил узнать о его жизни как можно больше, - увлеченно говорит Никита.

Школьник по крупицам собирал информацию о прадеде. Фото: предоставлено семьей Солобоевых.

Целых два года мальчик по крупицам собирал информацию. Вместе с папой ездил на малую родину прадеда - в деревню Куреть Ольхонского района, общался там с библиотекарями, делал запросы в музейные архивы и военкоматы, искал сведения в интернете. И труд увенчался успехом: Георгий Копылов служил в 86-й тяжелой гаубичной артиллерийской Краснознаменной бригаде, которая в 1945 году дошла до Берлина. Знаменем Победы, установленным на Рейхстаге, считается то, которое водрузили Егоров, Кантария, Берест и Самсонов, а всего было установлено около 40 знамен.

Школьник из Иркутска искал документальные подтверждения тому, что его прадед причастен к штурму Рейхстага. Так, в электронном каталоге Национальной библиотеки Башкортостана обнаружил статью «Герои штурма Рейхстага» с воспоминаниями одного из сослуживцев Георгия Копылова - сержанта Япарова.

- Япаров узнал, что поставлена задача водрузить красный флаг на здании Рейхстага, нужны только добровольцы, - пересказывает мальчик статью. - Группа в составе капитана Агеенко, сержантов Япарова и Ямалтдинова и красноармейца Копылова под ураганным огнем врага ползком и перебежками продвигалась к Рейхстагу. Трое были ранены, в том числе и мой прадед, а Япаров прорвался к Рейхстагу и закрепил на колонне красный флаг.

Награда, врученная Георгию Копылову. Фото: предоставлено семьей Солобоевых.

В подтверждение тому - наградной лист Георгия Копылова на орден Красного Знамени со словами: «В составе группы храбрецов пробил себе путь к Рейхстагу, несмотря на жесткий огонь противника. Красное знамя с надписью 86, что означает 86 ТГАКБр, водрузил над Рейхстагом». Никита выяснил из исторических источников, что этот флаг, установленный одним из первых, был сбит. Вот так, благодаря желанию школьника разузнать о своих корнях, удалось узнать о подвиге сибиряка Георгия Копылова, участвовавшего в установлении знамени на Рейхстаге.

- Мы не должны забывать о таких мужественных людях, как мой прадед. Они шли до конца, рисковали своей жизнью в последние дни и часы войны, - говорит Никита. - Кстати, в Центральном музее Великой Отечественной войны в Москве я прочитал в отрывках из воспоминаний солдат фразу: «… рядовой Копылов». Горжусь, что о моем прадеде есть упоминание в таком музее.

Мемориал, где увековечено имя ветерана ВОВ Георгия Копылова. Фото: предоставлено семьей Солобоевых.

Все фотографии, документы, награды ветерана, которые мальчику удалось найти, 5 марта он передаст в дар Хужирскому музею, ведь Георгий Копылов родился и вырос в Ольхонском районе. А еще школьник с нетерпением ждет 9 Мая, чтобы на 75-летие со дня Великой Победы торжественно пройти с портретом прадеда в колонне Бессмертного полка.История, кстати, не единственное увлечение Никиты Солобоева. Он разносторонне развитый ребенок. Хорошо учится, с удовольствием занимается робототехникой и бально-спортивными танцами. Каждый день тренировки, занятия, уроки, исследования… Мальчик успешно выступает на региональных и всероссийских конкурсах и соревнованиях, но о своих достижениях говорит немного - скромничает.

- Для меня было важно узнать историю своего прадеда, как и для моей семьи, - говорит Никита. - Она будет передаваться из поколения в поколение.

Хужирский музей, куда школьник передаст сведения о прадеде. Фото: предоставлено семьей Солобоевых.

Никита Солобоев, ученик 6 «А» класса

МБОУ СОШ № 14 г. Иркутска

СОХРАНЕНИЕ ПАМЯТИ О МОЕМ ПРАДЕДЕ, ВЕТЕРАНЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941 - 1945 годов Г.Р. КОПЫЛОВЕ

Когда я учился в четвертом классе, нам дали задание подготовить сообщение о родственниках - участниках Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов. Я уже знал, что все мои четыре прадеда и одна прабабушка были на этой войне. Теперь родители рассказали мне, как они воевали.

Меньше всего рассказали о Георгии Романовиче Копылове - прадеде по отцовской линии. Мои бабушка Валентина Георгиевна и отец Дмитрий Александрович мало знали о его участии в войне. Он почти ничего не рассказывал, не хотел, чтобы о нем писали. Когда рассекретили документы Центрального архива Министерства обороны РФ (ЦА МО РФ), они узнали, за что Г.Р. Копылов получил награды. Его документы сгорели в доме внука, нет даже биографии. Отец винил себя за то, что потеряли время и не начали раньше собирать материалы о Георгии Романовиче, и мы решили это исправить.

Я создал в компьютере на рабочем столе папку «Прадед» и скачал туда наградные документы. Потом добавлял то, что находил.

У сына ветерана, Сергея Георгиевича, сохранились все 12 боевых, юбилейных, трудовых наград отца и документы к ним. Он дал нам их посмотреть. Я все сфотографировал.

Бабушка, отец и я ездили на малую родину прадеда. В деревню Куреть. Племянница ветерана, краевед Надежда Ивановна Петрова, обрадовалась, что я интересуюсь историей семьи. Она составляла родословную Копыловых, рассказала о Георгии Романовиче. Надежда Ивановна подарила мне фотографию рядового Копылова в военной форме. Это единственная фотография, гражданских тоже всего мало.

В Курети есть мемориальный комплекс в честь земляков - участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов. На обелиске под словами «Вечная слава павшим в боях за Родину» перечислены фамилии не вернувшихся с войны, а на памятной доске за обелиском - фамилии тех, кто выжил. Есть там и Г.Р. Копылов.

В селе Еланцы в Ольхонской межпоселенческой библиотеке мы встретились со старшим библиотекарем Еленой Батмаевной Буртушкиной. Она рассказала, какое большое значение для патриотического воспитания школьников имеет пример земляков-ветеранов войны и труда. Георгий Романович вызывает у ребят большой интерес, но информации о нем мало. Найти ее трудно, поэтому важно написать биографию прадеда.

В Военном комиссариате Ольхонского района отец хотел узнать о начале боевого пути своего деда, но карточка рядового Копылова не сохранилась. Он сделал запрос в ЦА МО РФ, ждем ответа.

Отец делает запросы и в другие архивы. Уже нашли несколько фактов его биографии. А запросы в музеи можно делать и мне, но в музеях Ольхонского района о прадеде ничего нет. О нем информации совсем мало.

О жизни Георгия Романовича до войны достоверно известно только то, что он родился 23 апреля 1919 года в деревне Куреть, окончил семилетнюю школу в деревне Хогот, потом жил и работал в селе Еланцы.

Когда Г.Р. Копылов был призван в Красную армию, выяснить пока не получается: в наградных документах указываются разные даты. На сайте «Память народа» в боевом пути Г.Р. Копылова указано, что с 05.02.1944 г. он служил в 86-й тяжелой гаубичной артиллерийской бригаде разрушения. В этом месяце бригада отметила годовщину своего образования, ей вручили Красное Знамя, и в названии бригады появилось слово «краснознаменная» (ТГАКБ).

С момента создания и до конца войны бригада входила в 5-ю артиллерийскую дивизию прорыва.

В составе бригады Г.Р. Копылов участвовал в освобождении Белоруссии, Польши, в Берлинской стратегической операции. Был в звании рядового, занимал должности разведчика, старшего разведчика, вычислителя взвода топографической разведки.

Свою первую боевую награду красноармеец Г.Р. Копылов получил за мужество и отвагу, проявленные в боях за освобождение Варшавы. В представлении к награде написано, что его боевой путь славен боевыми подвигами.

Неоднократно, следуя в боевых порядках пехоты, он под огнем противника вел разведку его огневых средств. В районе Воля Александра под яростным обстрелом противника опытный разведчик обнаружил сосредоточие врага к контратаке. В результате своевременно разгаданного замысла немцев огнем батареи контратака была отражена, рассеяно до двух рот пехоты противника и подбит 1 танк. Он достоин правительственной награды - ордена Красной Звезды. Но Г.Р. Копылов был награжден медалью «За отвагу», потому что такое решение было в резолюции вышестоящего начальника. Понижение статуса награды в годы войны было явлением частым. Позже Г.Р. Копылов был награжден медалью «За освобождение Варшавы».

Во время Берлинской наступательной операции 86-я ТГАКБ своим огнем поддерживала штурм Рейхстага. Г.Р. Копылов в составе группы капитана Н.Я. Агеенко участвовал в установлении на Рейхстаге красного флага бригады.

Капитан Н.Я. Агеенко командовал взводом топографической разведки. Рядовой Копылов был вычислителем. От точности его расчетов и целеуказаний зависел успех боевых операций.

В группе было четыре человека, но есть воспоминания только Б.Я. Япарова. Их в 1964 году записал А. Исекеев. На них ссылаются многие авторы, но там только разные отрывки.

Я все время искал эти воспоминания. В электронном каталоге Национальной библиотеки Башкортостана я увидел, что А. Исекеев в 2010 году написал статью «Герой штурма Рейхстага». Но открыть ее у меня не получалось. Я написал в библиотеку письмо, просил помочь мне. А ответ с текстом статьи получил от самого директора: «Добрый вечер, Никита! Я очень рада, что мы смогли тебе помочь! Мой дедушка тоже воевал и был ранен. Я рада, что мы успели записать его воспоминания о войне. Хорошо, что и ваша семья хранит память о своем прадедушке-герое, что вы продолжаете исследовательскую работу! Удачи! С уважением, Айгуль Динисламовна Муратова». Меня поддерживали все, к кому я обращался.

Вот мой краткий пересказ подвига группы Н.Я. Агеенко из этой статьи.

Капитан Агеенко сообщил Япарову, что им поставлена задача водрузить красный флаг на здание Рейхстага, нужны только добровольцы. Группа в составе капитана Агеенко, сержантов Япарова, Ямалтдинова и красноармейца Копылова была вооружена автоматами и гранатами. Флаг был у Япарова. Под ураганным огнем врага четверка отважных продвигались к Рейхстагу ползками и перебежками. Но были ранены Агеенко, Ямалтдинов и Копылов. Япаров сумел прорваться к Рейхстагу и прикрепил на одной из колонн красный флаг.

В наградном листе Г.Р. Копылова на орден Красного Знамени написано: «В составе группы храбрецов пробил себе путь к Рейхстагу, несмотря на жесткий огонь противника, Красное знамя с надписью 86, что означает - 86 ТГАКБ водрузил над Рейхстагом». Слово «водрузил» - в наградных листах всех участников группы. Хотя до цели дошел только Б.Я. Япаров, считается, что знамя установила вся группа. Флаг группы стали называть знаменем.

В исторических источниках, литературе содержатся противоречивые сведения об установлении флага группой капитана Н.Я. Агеенко. Известно, что флаг был установлен одним из первых, и сбит. Я хочу показать мужество и отвагу рядового Копылова, который рисковал своей жизнью в последние дни и часы войны. Штурм Рейхстага, время и очередность установления знамен, флагов и флажков на Рейхстаге - это очень сложная проблема. Ее нужно изучать специально.

За отличие в боях по взятию Берлина 86-й ТГАКБ было присвоено название Берлинской.

Подвигом и тяжелым ранением закончился боевой путь Г.Р. Копылова - 30 апреля 1945 года, за несколько дней до Победы. Его вклад в ее достижение отмечен медалями «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов».

Из рассказа Надежды Ивановны: «… Летом 1945 года жена Георгия Романовича Аксинья Гавриловна получила похоронку. Но потом пришла посылка с подарками и письмо от командира. Семья узнала, что Г.Р. Копылов был тяжело ранен и находится на лечении.

Вернулся домой он в ноябре 1945 года. Всю оставшуюся жизнь ходил с тросточкой. И много работал. Оставался беспартийным. Был хорошим семьянином, вырастил 8 детей. Он был очень скромным человеком, про свои подвиги не рассказывал…».

После войны Г.Р. Копылов почти 30 лет работал в Ольхонском дорожном участке № 1036 Иркутского областного производственного управления строительства и эксплуатации автомобильных дорог. Был мастером. А в 1962 - 1966 годах - начальником участка. В 1975-м его наградили орденом Трудового Красного Знамени, а в 1979-м - медалью «Ветеран труда».

В прошлом году я впервые был в Москве на турнире и сходил в Центральный музей Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов. Трехмерная инсталляция «Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев» произвела на меня большое впечатление. Ее создали члены группы «Невский баталист» из Санкт-Петербурга. Там группа С.Е. Сорокина штурмует Рейхстаг. Фрагмент стены Рейхстага с росписями советских воинов выполнен в натуральную величину.

В другом месте на стенде я увидел группу капитана Н.Я. Агеенко. В отрывке из воспоминаний сержанта Б.Я. Япарова написано «… рядовой Копылов». Мой прадед в таком музее! Я этого не ожидал. Но здесь только фамилия рядового.

В интернете я нашел статью «Музей артиллерии, инженерных войск и войск связи. Артиллерия в годы Великой Отечественной войны». В ней больше информации о прадеде. Автор пишет, что раз уж зашла речь о штурме Рейхстага, то никак нельзя обойти группу командира взвода топографической службы 86 ТГАКБ капитана Агеенко. Про прадеда там такая фраза: «Вычислитель взвода топографической службы красноармеец Георгий Романович Копылов (1919 года рождения, уроженец села Куреть Ольхонского района Иркутской области) за водружение штурмового флага бригады над Рейхстагом награжден орденом Красного Знамени».

В интернете на сайте «Группа капитана Н.Я. Агеенко» я увидел ложную информацию о рядовом Копылове. Там был Николай Абрамович. Я отправил на сайт фотографию Георгия Романовича и его данные. Там быстро выставили информацию о прадеде и даже написали, что меня благодарят за ее предоставление.

Но на некоторых сайтах есть еще Николай Абрамович. Мы пишем об этом, просим исправить ошибку.

Георгий Романович ушел из жизни 2 августа 1984 года. Похоронен в селе Еланцы.

К 75-й годовщине Победы в парке «Патриот» в Подмосковье создадут главный храм Вооруженных сил Российской Федерации. Там будет «Дорога памяти». На ней увековечат имена 33 миллионов воинов, сражавшихся против немецко-фашистских захватчиков. Мы отправили туда фотографию и краткие данные о Г.Р. Копылове.

В фотоателье нам сделали портрет ветерана с георгиевской лентой. 9 Мая мы пойдем с ним в колонне Бессмертного полка.

На мое письмо в Хужирский краеведческий музей имени Н.М. Ревякина директор Юлия Степановна Мушинская ответила, что о Г.Р. Копылове там ничего нет. Тогда наша семья решила сделать о нем экспозицию. Этим летом мы ездили в музей посмотреть, как ее оформить. Музей находится в поселке Хужире на острове Ольхоне (озеро Байкал). Здание музея - небольшой одноэтажный деревянный дом. Места для экспозиции в витрине или на стенде нет, поэтому мы оформили специальную папку.

Первая страница в папке - логотип празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В ней есть сувенирные муляжи всех 12 боевых, юбилейных и трудовых наград прадеда. Есть текст его биографии, фотографии, копии документов. Папка бордового цвета, как корочка орденской книжки к ордену Красного Знамени. К юбилею Победы мы передадим ее в дар музею.

За два года собрано немало информации о Г.Р. Копылове. Я помещаю ее на флэш-карту. Но уже разрабатываются новые типы памяти для хранения информации. Когда они будут использоваться, я все перенесу на них.

Память о Георгии Романовиче Копылове сохраняется среди его прямых потомков и родственников, на его малой родине, в региональных, центральных российских и глобальных хранилищах информации. Наша семья внесла свой вклад в то, чтобы она была более полной, достоверной и хранилась как можно дольше.