Двое туристов пострадали при восхождении на горный перевал в Бурятии

Двое мужчин 59 и 48 лет получили травмы во время перехода через перевал Горных Духов в Бурятии. Проходя по туристическому маршруту в районе базы «Шумакские источники», они оступились и упали с небольшой высоты. Медики зафиксировали у них ушибы грудной клетки и травмы колен. Из Иркутска за пострадавшими вылетел вертолет МЧС.

Из Иркутска на Шумак за туристами вылетел вертолёт Ми-8 МЧС России.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Туристов в группе, которая отправилась через перевал, было четверо. Предварительно они зарегистрировались у спасателей. Во время перехода двое упали и получили травмы. Чтобы спустить их вниз и передать врачам, старшему группы пришлось звонить в Аварийно-спасательную службу Иркутской области.

«У пострадавших были травмы спины и колен, они находились в сознании, - рассказал начальник поисково-спасательной службы ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области» Андрей Кармаданов. – Требовалась эвакуация вертолетом, так как пешком время возвращения туристов на базу составило бы примерно двое суток».

Спасатели подняли пострадавших на борт и эвакуировали в Иркутск.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Из Иркутска на Шумак за туристами вылетел вертолёт Ми-8 МЧС России. Спасатели подняли пострадавших на борт и эвакуировали в Иркутск. Здесь же, на борту вертолета, мужчинам оказали медицинскую помощь. Их жизни ничего не угрожает.

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