Автобус столкнулся с легковушкой на перевале в Бурятии, семеро пострадали

Сегодня, 1 марта, произошло лобовое столкновение рейсового автобуса с легковым автомобилем «Пежо». ДТП случилось на перевале Пыхта в Бурятии.

- Водитель автомашины «Пежо» при выполнении обгона выехал на полосу встречного движения, где в этот момент ехал автобус «Хёндэ Каунти», - рассказали «КП» в пресс-службе МВД России по Республике Бурятия. – Это был рейсовый автобус, следовавший по маршруту «Турунтаево-Улан-Удэ».

В аварии пострадали 7 человек. На место приехали медики скорой Прибайкальской ЦРБ.

"Пежо" выехал на встречкуФото: МВД республики Бурятия

- Всего участников ДТП – 26, пострадали из них семеро, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения республики. – Шестеро, после осмотра медиками, самостоятельно уехали домой. Одному из пострадавших – у него рваная рана на голове – была оказана медицинская помощь на месте.

От госпитализации мужчина решил отказаться. Как отметили полицейские, оба водителя 1961 и 1995 года рождения прошли освидетельствование. Оба были трезвы.

Лобовое столкновение автобуса с легковушкой на перевале ПыхтаФото: МВД республики Бурятия

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