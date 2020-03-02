2020-03-02T05:59:18+03:00
Спорт

Братский саночник Семен Павличенко занял 3-е место в общем зачете Кубка мира и завоевал бронзовый Хрустальный глобус

На последнем этапе Кубка мира в Кенигзее Семен Павличенко завоевал золото [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Братский саночник Семен Павличенко занял 3-е место в общем зачете Кубка мира и завоевал бронзовый Хрустальный глобус. Фото: федерация санного спорта РоссииБратский саночник Семен Павличенко занял 3-е место в общем зачете Кубка мира и завоевал бронзовый Хрустальный глобус. Фото: федерация санного спорта России
Изменить размер текста:

Саночник из Братска Семен Павличенко триумфально завершил сезон 2019-2020, завоевав золото на заключительном 9-м этапе Кубка мира в немецком Кенигзее. Выиграв гонку в индивидуальных соревнованиях, Семен сумел закрепиться в тройке лидеров общего зачета, став бронзовым призером. Таким образом, наш земляк получил бронзовый Хрустальный глобус. Напомним, в прошлом году, 28-летний братчанин стал лучшим саночником мира.

Ну а в этом году триумфатором сезона стал еще один из лидеров сборной России Роман Репилов. В Кенигзее Роман стал третьим, но его ближайший преследователь итальянец Доминик Фишналлер финишировал лишь 5-м. Таким образом, итальянский саночник занял 2-ю строчку в общем зачете.

Семен Павличенко и бронзовый Хрустальный глобус сезона 2020. Фото: федерация санного спорта России.

Семен Павличенко и бронзовый Хрустальный глобус сезона 2020. Фото: федерация санного спорта России.

ДОСЬЕ «КП»

Семен ПАВЛИЧЕНКО

Родился 11 мая 1991 года в Братске.

Рост - 180 см, вес - 91 кг.

Участник двух Олимпиад: Сочи-2014 – 5-е место, Пхенчхан-2018 – 14-е место.

Достижения: трехкратный чемпион Европы (2015, 2017, 2018, 2019), серебряный призер чемпионата Европы (2015), чемпион мира (2015, 2019), серебряный призер чемпионата мира (2015), многократный победитель и призер этапов Кубка мира. Обладатель «Большого хрустального глобуса» 2019 и бронзового 2020. Чемпион России 2019.

Тройка сильнейших саночников мира 2020: Роман Репилов (в центре), итальянец Доминик Фишналлер (слева) и Семен Павличенко (справа). Фото: федерация санного спорта России.

Тройка сильнейших саночников мира 2020: Роман Репилов (в центре), итальянец Доминик Фишналлер (слева) и Семен Павличенко (справа). Фото: федерация санного спорта России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Семен Павличенко: «На Олимпиаде в Пхенчхане под нейтральным флагом чувствовали себя наказанными детьми» (Подробности)

Братский саночник Семен Павличенко: "Спеть на пьедестале гимн России а капелла - круче, чем выиграть этап Кубка мира" (Подробности)

Лучший саночник мира Семен Павличенко в отпуске стал полировщиком автомобилей (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Сибирячка заставила мужа, укравшего пуховик, сдаться в полицию
Больше 7 тысяч банных полотенец из Китая задержали на Иркутской таможне
Латвия разгромила Сомали в матче чемпионата мира по хоккею с мячом 2020
При ТПП Восточной Сибири создан Комитет по цифровой экономике
Путин поприветствовал участников и гостей 40-го чемпионата мира по хоккею с мячом среди мужских команд
За ущерб автомобильным дорогам приставы взыскали 840 тысяч рублей с владельца грузовика
Снег и ДТП: в Иркутске 2 марта многокилометровые пробки
Чемпионат мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске: Монголия обыграла Словакию со счетом 4:0
Япония всухую разгромила Сомали в матче чемпионата мира по хоккею с мячом 2020
В центре Иркутска 1 марта горела гостиница
Звезда в шоке: Сергей Зверев 8 марта едет в Иркутск давать уроки стиля
В день кошек 1 марта в Иркутске проходит выставка котят
В Иркутске построят храм Сергия Радонежского и великомученицы Татианы
Смертельное ДТП на трассе «Сибирь»: УАЗ "Патриот" вылетел на встречку и врезался в КАМАЗ
Иркутянин установил рекорд России в прыжке с шестом на чемпионате страны
Чемпионат мира по хоккею с мячом: день первый, играют Сомали, Венгрия, Чехия, Норвегия