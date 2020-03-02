Братский саночник Семен Павличенко занял 3-е место в общем зачете Кубка мира и завоевал бронзовый Хрустальный глобус

Саночник из Братска Семен Павличенко триумфально завершил сезон 2019-2020, завоевав золото на заключительном 9-м этапе Кубка мира в немецком Кенигзее. Выиграв гонку в индивидуальных соревнованиях, Семен сумел закрепиться в тройке лидеров общего зачета, став бронзовым призером. Таким образом, наш земляк получил бронзовый Хрустальный глобус. Напомним, в прошлом году, 28-летний братчанин стал лучшим саночником мира.

Ну а в этом году триумфатором сезона стал еще один из лидеров сборной России Роман Репилов. В Кенигзее Роман стал третьим, но его ближайший преследователь итальянец Доминик Фишналлер финишировал лишь 5-м. Таким образом, итальянский саночник занял 2-ю строчку в общем зачете.

Семен Павличенко и бронзовый Хрустальный глобус сезона 2020. Фото: федерация санного спорта России.

ДОСЬЕ «КП»

Семен ПАВЛИЧЕНКО

Родился 11 мая 1991 года в Братске.

Рост - 180 см, вес - 91 кг.

Участник двух Олимпиад: Сочи-2014 – 5-е место, Пхенчхан-2018 – 14-е место.

Достижения: трехкратный чемпион Европы (2015, 2017, 2018, 2019), серебряный призер чемпионата Европы (2015), чемпион мира (2015, 2019), серебряный призер чемпионата мира (2015), многократный победитель и призер этапов Кубка мира. Обладатель «Большого хрустального глобуса» 2019 и бронзового 2020. Чемпион России 2019.

Тройка сильнейших саночников мира 2020: Роман Репилов (в центре), итальянец Доминик Фишналлер (слева) и Семен Павличенко (справа). Фото: федерация санного спорта России.

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