Из-за коронавируса овощи из Китая подорожали в Иркутске

Эпидемия коронавируса бушует в Китае с конца декабря, за это время заразились 89 тысяч человек, три тысячи погибли. Чтобы зараза не распространилась и к нам, авиарейсы из Поднебесной ограничили, а российско-китайскую границу на Дальнем Востоке закрыли. Из-за этого поставки фруктов и овощей из КНР временно прекращались. С середины февраля продукты из Китая возят снова, но иркутяне все равно взволнованы: кто-то не может найти в магазинах любимую пекинскую капусту, кто-то сетует на завышенные цены. Мы прошли по торговым точкам, чтобы узнать, действительно ли некоторые овощи в дефиците или из-за коронавируса овощи подорожали?

- Почем баклажаны? И откуда? - спрашиваю на рынке продавца. Ценника нет, как и на других товарах, которые обычно привозят из Китая: пекинской капусте, кабачках, болгарских перцах.

- Баклажаны 250 рублей за килограмм, Ташкент, - неуверенно отвечает девушка. И тут же приободряется. – Сколько вам нужно?

Мотаю головой, мол, дорого, поищу дешевле. И вправду, в первом же ларьке за углом нахожу точно такие же баклажаны за 200 рублей.

- «Синенькие» из Китая? - в лоб спрашиваю продавцов.

- А откуда же еще? - смеются в ответ парни. - Нам их больше негде взять. А тем, кто говорит, что торгует баклажанами, например, из Узбекистана, не верьте.

- Зачем им скрываться? - удивляюсь я.

- Вируса, видимо, боятся. А мы сами кушаем эти овощи, и ничего - здоровы! Главное, мойте их, чистите и сырыми не употребляйте, - улыбаются торговцы.

Специалисты говорят, что это в самом деле может быть маркетинговый ход, когда китайские продукты выдают за товары из любых других стран, накручивая цены.И хоть все знают, что коронавирусом через фрукты и овощи не заразишься, все равно некоторые опасаются покупать продукты из охваченной эпидемией страны. Словом, на этом страхе и играют…Из-за коронавируса овощи из Китая дорожают или нет, а цены поднимаются.

- Ограничений на ввоз товара из КНР сейчас нет. Другое дело, что есть магазины, которые сами отказываются от продуктов из этой страны, - комментируют в Иркутской таможне.

- Действительно, одна из торговых сетей в нашем городе полностью отказалась от продуктов из Поднебесной, - подтверждают «Комсомолке» на оптовой продуктовой базе Иркутска. - А остальные закупают товар, как обычно.

Прогулявшись по рынкам, вижу - ценников с маркировкой Китай стало в разы меньше, чем месяц назад. Зато заметно больше российских овощей и фруктов, а еще из Узбекистана, Беларуси, других стран. Замену нашли, выбор продуктов есть. Из «китайского» на прилавках супермаркетов, например, корень имбиря, кукуруза, чеснок, пекинская капуста, болгарские перцы. А что по ценам?

- Приходится накручивать, - честно признается продавец небольшого павильона. - Китайские огурцы сейчас стоят 180 рублей, а без эпидемии обходились бы в 150 рублей. Болгарские перцы стоят 250 вместо 180 рублей. Дорого, да, но это вынужденная мера. На таможне платежи увеличены, вот и приходится «отбивать» цену.

Долго блуждала по торговым павильонам, выискивая выгоду, и удача мне улыбнулась. Нашла те же перчики всего за 50 рублей кило!

- Почему так дешево? - удивляюсь я.

- Остатки из Китая распродаем. Больше оттуда не возим, - уверяют торговцы. Выходит, из-за коронавируса цены на овощи из Китая все же вырастут? Ведь товара будет меньше.

- Ситуация с китайскими продуктами в Иркутске сейчас очень неоднозначная, - заключает экономист, доктор экономических наук Надежда Грошева. - Одни магазины отказываются от продаж, другие нет. Да и за ценами проследить сложно: накрутки из-за эпидемии в Китае сливаются с сезонным повышением цен на свежие овощи и фрукты. Пока трудно давать какие-либо прогнозы.

ЗВОНОК В РОСПОТРЕБНАДЗОР

Через продукты не заразишься

Подхватить коронавирус через китайские овощи и фрукты, разумеется, нельзя. Так что волноваться не стоит. Но и бдительность не теряйте: тщательно мойте «витамины» в горячей воде, это главная мера профилактики от инфекций. И не покупайте продукты в сомнительных уличных торговых точках, где никто не ручается за их качество.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Цитрусы не возят

Если раньше апельсины, мандарины, лимоны возили к нам из Китая чаще, чем все другие фрукты, то с 6 января действует временный запрет Россельхознадзора, поскольку на плодах нашли опасные карантинные организмы. Магазины в Иркутске подготовились, и сейчас, пока не снято ограничение, цитрусы закупают из Египта, Турции, Пакистана и Марокко. Так что то, что мандарины, к примеру, исчезли с прилавков, никак не связано с коронавирусом. Причина, как мы видим, в другом.

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