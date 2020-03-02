Карантин из-за коронавируса: кого из сибиряков отправляют под "домашний арест"

На две недели продлится отпуск у иркутянки Марины Николаевой после возвращения с отдыха во Вьетнаме. Правда, теперь, вместо лазурного моря, сибирячка 14 дней будет видеть лишь стены своей квартиры. Все дело в том, что обратный перелет до Иркутска у Марины и ее мужа был с пересадкой в Сеуле. А по постановлению Роспотребнадзора пассажиры, прибывшие в Россию из азиатских стран, в том числе из Южной Кореи, обязаны сначала пройти лабораторную диагностику и медосмотр в аэропорту. А затем и отправиться на карантин из-за коронавируса. Причина, как несложно догадаться, проста –не допустить, чтобы болезнь попала в Россию. Опасная зараза, к слову, уже вовсю бушует в Корее. От него там скончались уже 26 человек.

- В Сеуле мы провели сутки, - рассказывает "КП-Иркутск" Марина Николаева. – По прилету из Вьетнама, чтобы не сидеть в аэропорту 24 часа, поехали погулять в город. Большинство людей, конечно, ходят по улицам в масках, но паники нет. Все в штатном режиме. В том же аэропорту мы прошли только термосканнер, больше нас никак не проверяли. В Иркутск нас отправили чартерным рейсом.

Ну а, приземлившись в Иркутске, Марина и ее супруг два часа просидели в салоне самолета, ждали, пока проверят медики. Температуру измерили, все в порядке. Но уже в здании аэропорта им выдали постановление Роспотребнадзора. В нем, как раз и сказано, что граждане, прибывшие из Кореи, обязаны находиться на карантине из-за коронавируса, в режиме изоляции,14 дней под медицинским наблюдением. Им нельзя посещать работу, учебу и другие места, ездить на общественном транспорте.А еще нужно соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, а именно, дважды в сутки измерять температуру тела и записывать показания. Данные необходимо ежедневно направлять врачам.

- Сейчас мы соблюдаем все рекомендации,- продолжает Марина. – Переживаем не только за себя, но и за окружающих. Но проблема в том, что нам с мужем надо выходить на работу, отпуск-то закончился, как оформить больничный? Но покидать квартиру мы не решаемся.

И правильно. Ведь за нарушение режима изоляции грозит административная ответственность, а именно – штраф в несколько тысяч рублей.

В Роспотребнадзоре Иркутской области подтвердили, что в аэропортах пассажирам, прилетевшим из азиатских стран, действительно выдавали (пока не отменили рейсы, - прим. Ред.) постановления о 14-дневном карантине, во время которого нужно находиться у себя дома. Документ официальный, и благодаря ему, туристы и смогут получить больничный. Действовать, если у вас был вынужденный карантин из-за коронавируса, нужно так:

- Сначала обращаетесь в поликлинику по месту жительства, - комментируют в ведомстве. – Ходить туда при этом не нужно. Звоните в регистратуру и вызываете врача на дом. Показываете медику постановление, и на его основании вам выдадут больничный лист на две недели. Кстати, информацию о прибывших туристах наши специалисты передают в минздрав региона. А минздрав, в свою очередь, должен передать ее в поликлинику, чтобы за людьми было установлено медицинское наблюдение. Если возникают какие-то вопросы, можно обращаться на горячую линию минздрава, или Роспотребнадзора.

Напомним, что с 1 марта Россия закрыла авиасообщение с Южной Кореей.Кроме того, Ростуризм порекомендовал туристам воздержаться от посещения не только Страны утренней свежести, где на 2 марта зафиксировали 476 новых случаев заражения, но и Италии с Ираном. Там число заболевших также возросло.

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Куда обращаться, если возникли вопросы по поводу больничного после карантина из-за коронавируса

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