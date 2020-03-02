Чемпионат мира по хоккею с мячом стартовал в Иркутске: в лидерах - Венгрия и Монголия

Первого марта на стадионах Иркутска и Шелехова стартовал чемпионат мира по хоккею с мячом – событие долгожданное и, конечно, престижное! Напомним, игры группы В будут проходить до 6 марта, а группы А, в которую входят сильнейшие сборные планеты, с 29 марта по 5 апреля.

Так вот в группе В все 10 сборных уже провели первые матчи – а некоторые даже сыграли по 2 игры. Знакомим вам с предварительными итогами. Итак, распечатали Чемпионат мира по бенди команды Чехии и Украины. В воскресенье они встретились на “Зените” в 8:30 утра. Победу в этом противостоянии одержали украинцы – 2:0. Затем на “Труде” играли Нидерланды и Венгрия, которую считают фаворитом турнира. К слову, эта команда в итоге и выиграла со счетом 3:2 и сегодня является одним из лидеров турнира.

Ну, а в тот же день прозвучал стартовый свисток в игре между Латвией и Словакией. Последние не оставили прибалтам шанса на победу, забросив в их ворота 4 безответных мяча. Чуть позже шелеховский стадион “Строитель” принял встречу Сомали и Монголии. Суровые восточные мужчины без труда одолели африканцев, обыграв их со счетом 10:0. Причем, позже наставник монголов признался, что его команда… не очень-то напрягалась.

Сборная Монголии - один из лидеров чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 в ИркутскеФото: Анна ПОПОВА

"Мы готовились к тому, что в первый день у нас будет две игры, - рассказывает главный тренер сборной Монголии Жаргал Банзрагч. - Знали, что вечером нам предстоит провести очень трудную встречу со Словакией. Поэтому в первом матче с Сомали наши хоккеисты старались не тратить слишком много энергии".

Затем на лед вновь вышли голландцы и чехи. Эта встреча победителя не выявила – 2:2. А в это же время “Труд” принимал встречу между Венгрией и Швейцарией. Лидеры чемпионата буквально на одном коньке раскатали швейцарцев, выиграв со счетом 7:0.

Ну а в 17:00 начался центральный матч первого дня по мнению иркутских болельщиков. Сборная Японии играла с Сомали. Несмотря на то, что игроки из Страны восходящего солнца значительно превосходили по силе африканцев, все зрители на трибунах поддерживали именно сомалийцев. Кто-то даже пришел на матч с флагом этой страны.

Вот так болеют за Сомали на чемпионате мира по хоккею с мячом 2020 ИркутскеФото: Анна ПОПОВА

Количество фанатов хоккея с мячом, посетивших эту игру, дошло до 650 человек – это даже больше, чем на некоторых матчах “Байкал-Энергии”. Каждая атака дружины из Сомали сопровождалась одобрительными возгласами. И, хоть эта сборная и проиграла со счетом 0:9, зрители от души поаплодировали гостям с самого солнечного континента, которые пытаются играть в русский хоккей.

"Чудесная поддержка, я такого не ожидал, - рассказывает главный тренер сомалийцев Магнус Эрик Мюр. - Все игроки очень счастливы. В России нашу команду поддерживают гораздо больше, чем на родине. Для всех болельщиков приезд Сомали на чемпионат мира – всегда большое событие, и мы рады, что нашу команду всегда так тепло принимают".

Финальным матчем первого дня стала встреча Словакии и Монголии. Игра выдалась тяжелой для обеих дружин, каждая атака давалась им с трудом. Но монголы все-таки лучше реализовывали свои моменты и обыграли словаков – 4:0.

Во время второго игрового дня сборные провели 8 матчей. Нидерланды не смогли довести игру с Украиной до победного конца – 2:2. Сомалийцы вновь потерпели два поражения – от Латвии и Словакии. Чехия обыграла Швейцарию, но споткнулась на встрече с Венгрией, проиграв со счетом 1:5. Кстати, швейцарцы также успели проиграть и украинцам. Японцы же провели пару интересных матчей, в которых им, к сожалению, победить не удалось. Они проиграли Монголии и Латвии с одинаковым счетом – 1:2.

КОНКРЕТНО

А вот какие матчи ждут нас сегодня, 3 марта:

11:00, стадион “Строитель” – Венгрия – Украина;

11:00, стадион “Рекорд” – Нидерланды – Швейцария;

11:00, стадион “Зенит” – Япония – Словакия;

14:00, стадион “Рекорд” – Латвия – Монголия.