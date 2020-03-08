2020-03-08T08:45:36+03:00
Спорт

Зенит - Уфа 9 марта 2020: поможет ли Дзюба своей команде впервые за сезон обыграть уфимцев

Матч Зенит - Уфа состоится 9 марта в 19:00 по московскому времени на стадионе "Газпром-арена"
Анна ПОПОВА
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Зенит - Уфа 9 марта 2020: поможет ли Дзюба своей команде впервые за сезон обыграть уфимцевЗенит - Уфа 9 марта 2020: поможет ли Дзюба своей команде впервые за сезон обыграть уфимцевФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Завершающим событием 21 тура Российской футбольной премьер-лиги станет матч Зенит - Уфа. Он состоится 9 марта на стадионе "Газпром-арена" в Санкт-Петербурге, начало в 19:00 по московскому времени. Представляем вашему вниманию прогноз на матч Зенит - Уфа.

Считаете, что зенитовцы без особых усилий обыграют уфимцев? На вашем месте мы бы не были столь категоричны. Конечно, положение этих команд в турнирной таблице не добавляет очков башкирам. Зенит прочно обосновался на первом месте с 14 победами, 4 ничьими и 2 поражениями. Что до ФК Уфа, то они расположились на экваторе 'турнирки" - у них 9 место. В этом сезоне они одержали 6 побед, потерпели 7 поражений и свели 7 матчей вничью. Но стоит нам посмотреть на статистику личных встреч, то все станет не так уж и очевидно.

Единственный раз в этом сезоне башкиры и питерцы встречались 24 августа 2019 года на уфимском стадионе "Нефтяник". Хозяева поля тогда избрали оборонительную тактику, и не давали Дзюбе и компании даже подойти к своим воротам. Это продолжалось до 79 минуты - затем игрок Уфы Даниил Фомин наконец-то распечатал ворота Лунева - 1:0. С таким счетом в итоге и закончился матч. Победа уфимцев доказала, что зенитовцы не такие непобедимые, как кажется на первый взгляд.

А как дела у этих команд с бомбардирами? В составе Зенита самым забивающий игрок это Артем Дзюба - на его счету 11 забитых голов. Совсем немного от него отстает Сердар Азмун, который огорчил вратарей соперников 7 раз. Ну и замыкает тройку бомбардиров Магомед Оздоев, у которого в активе 3 гола.

У ФК Уфа же нет явных лидеров по количеству забитых мячей. Первый по этому показателю - Даниил Фомин, у которого 3 гола. Буквально в спину ему дышат Вячеслав Кротов и Ловро Бизяк, которые в этом сезоне дважды совершили результативные удары по воротам.

Если говорить о фаворите в матче Зенит - Уфа, то больше шансов на победу есть, конечно, у питерцев. К тому же они будут играть дома, что даст им дополнительное преимущество. Но уфимцев тоже нельзя сбрасывать со счетов, поскольку этот середнячок вполне может вех удивить. Вот такой прогноз на матч Зенит - Уфа. Желаем обеим командам удачи в этом матче, который обещает быть интересным!

ИСТОЧНИК KP.RU

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