Два друга-пекаря спасли на пожаре соседку, забравшись на ее балкон по водосточной трубе в Иркутске

Разгар 8 марта, около трех часов дня. Двое иркутян - Михаил Приходько и Сергей Максудов собираются на работу, в пекарню, чтобы поздравить своих коллег женщин с праздником. Но вдруг приятели, а они вместе снимают квартиру в Иркутске в микрорайоне Лисиха, почувствовали, что откуда-то идет резкий запах гари. Обошли все комнаты. Ничего! Тогда мужчины решили проверить электрощиток, вышли в подъезд и увидели, что дым клубами валит из квартиры их пожилой соседки.

- Бабушку мы знаем, иногда помогаем ей донести тяжелые сумки или лампочку вкрутить на лестничной клетке, ей около 70-80 лет и она редко выходит на улицу, - рассказывает Михаил Приходько. - Поэтому, когда увидели, что у нее в квартире пожар, подумали, что она может быть внутри и сразу кинулись на помощь.

Пока Михаил звонил в «скорую» и в МЧС, Сергей стал думать, как помочь соседке. Ведь дверь в ее квартиру металлическая, и пока пожарные будут ее вскрывать… Словом, времени потеряют немало. Мужчина решил пойти другим путем: высунулся из окна увидел, что балконная дверь у пенсионерки приоткрыта, и решился на отчаянный шаг — залез на водосточную трубу и с нее перепрыгнул прямо на балкон. А живут они, между прочим, на 4 этаже!

- Я как-то не особо запомнил этот момент, - делится Сергей Максудов. – В голове была только одна мысль: надо спасать бабушку. Поэтому не думал, сколько там метров до земли. Причем, на самом деле боюсь высоты, но в тот момент даже не вспомнил об этом.

Сергей нашел бабушку на кухне. Она сидела на стуле, упершись лицом в стол, и была без сознания. А на плите стояла уже сгоревшая кастрюля с пельменями, из-за которой и началось задымление. Позже выяснилось, что незадолго до этого, к ней приезжали родственники, чтобы поздравить с праздником. Ну, а потом она, видимо, переволновалась, может, что-то случилось сердцем или поднялось давление, и бабушка упала в обморок. А на плите, тем временем, варились пельмени…

Сергей переложил старушку на пол и начал делать ей массаж сердца. Затем перенес ее на диван и открыл балкон, чтобы она могла дышать свежим воздухом. Через некоторое время соседка пришла в себя, увидела своего спасителя, взяла его за руку и не отпускала до самого приезда спасателей. Затем Сергей Максудов со спокойной душой передал бабушку в руки специалистов и ушел к себе. Только после этого заметил, что впопыхах даже не успел надеть… ботинки.

Кстати, 37-летний Сергей Максудов и 42-летний Михаил Приходько дружат уже 7 лет и вместе снимают квартиру. Теперь они не просто хорошие пекари, но еще и неплохие спасатели. Приятели и сейчас, выходя на улицу, смотрят на тот самый балкон 4 этажа и удивляются произошедшему. Но героями себя не считают. Главное, говорят, что бабушка осталась жива и здорова.