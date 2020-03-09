Зенит - Уфа 9 марта 2020: прямая онлайн-трансляция матча 21 тура Чемпионата России по футболу РПЛ

21 тур Российской футбольной премьер-лиги подходит к концу. Мы уже увидели множество интересных встреч, но вишенкой на торте станет матч Зенит - Уфа. Он состоится 9 марта на стадионе "Газпром-арена" в Санкт-Петербурге, начало в 19:00 по московскому времени. Специально для вас на этой странице начнется прямая трансляция матча Зенит - Уфа.

Думаете, что зенитовцы обыграют уфимцев без труда, и в победе питерского клуба можно не сомневаться? Напрасно. Конечно, на первый взгляд положение ФК Зенит в турнирной таблице добавляет ему очков. Он прочно обосновался на первой строчке с 14 победами, 2 поражениями и 4 ничьими. Уфа же занимает позицию крепкого середнячка - эта команда на 9 месте из 16. В активе у башкиров 6 побед и 7 поражений, а еще 7 матчей они свели вничью. Однако, если мы обратим внимание на статистику личных встреч, то прочные позиции Зенита пошатнутся.

Конечно, в прошлых сезонах футболисты из Санкт-Петербурга всегда становились сильнее уфимцев. Но в этом сезоне, на матче этих команд в Уфе все изменилось. Игра состоялась 24 августа 2019 года на стадионе "Нефтяник". Тогда хозяева построили свою тактику от обороны, и не позволяли игрокам Зенита провести ни одной результативной атаки. Команды не могли открыть счет до 79 минуты. Затем это сделал игрок уфимцев Даниил Фомин, который наконец-то смог обыграть вратаря питерцев Лунева. Так в итоге и закончился этот матч - 1:0, победа за ФК Уфа. Оказалось, что Зенит не такой уж и непобедимый, как кажется на первый взгляд.

Многое в матче Зенит - Уфа будет зависеть и от игры бомбардиров обеих команд. В клубе из Санкт-Петербурга звание самого забивающего игрока носит Артем Дзюба, на счету которого 11 голов. Немного отстает от него Сердар Азмун, забивший в ворота соперников 7 мячей в этом сезоне. Замыкает тройку лидеров Магомед Оздоев, огорчивший вратарей своих оппонентов в общей сложности 3 раза.

А вот у Уфы нет таких явных лидеров по количеству голов. Лучшим по этому показателю можно назвать того же Даниила Фомина с 3 мячами, которые он заложил в ворота других команд в этом сезоне. Грозятся догнать его Вячеслав Кротов и Ловро Бизяк - каждый из них забил по 2 гола.

Больше шансов на победу в матче Зенит - Уфа есть, конечно, у команды из Санкт-Петербурга. Помимо очевидного преимущества в количестве именитых игроков за зенитовцев сыграет и тот факт, что встречу они проведут дома, при поддержке своих болельщиков. Но при этом и уфимцев нельзя совсем сбрасывать со счетов. Ведь, если они уже один раз обыграли лидеров, что им мешает сделать это снова? Желаем обеим командам удачи в этом трудном матче! Ну а за ходом встречи Зенит - Уфа вы можете следить благодаря нашей прямой трансляции.