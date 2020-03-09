Обзор матча Зенит - Уфа 9 марта 2020: счет, голы, статистика игроков

21 тур Чемпионата России по футболу завершился матчем Зенит - Уфа. Встреча на "Газпром-арене" обещала быть трудной для обеих команд: Зениту нужно было реабилитироваться перед болельщиками за безголевую ничью с Локомотивом в пошлом туре, а Уфе - не потерять лицо в игре со столь серьезным противником. К тому же, в этом сезоне уфимцы уже обыгрывали питерцев, так почему бы не попробовать повторить успех?

Зенитовцы пошли в атаку с первых минут матча, и практически не выпускали башкиров из их штрафной. Игроки ФК Уфа оборонялись всей командой, а на подступах к воротам стоял голкипер гостей Беленов, который отражал все мячи, которые пропускали защитники. Сине-бело-голубые провели с мячом 80 процентов времени в сегодняшнем матче, но при этом уфимцам удалось выстоять и даже провести несколько опасных контратак.

Первый шанс открыть счет в матче выпал игроку Уфы Ловро Бизяку в середине первого тайма. Он ударил по воротам Лунева - но мяч пролетел буквально в сантиметрах от перекладины. В ответ на это зенитовцы провели опаснейшую контратаку. С помощью нескольких диагональных пасов им удалось запутать Беленова. Затем Жирков отдал пас на Дзюбу, который находился прямо у ворот, но тот не успел к мячу - капитан башкиров Йокич выбил его из пределов штрафной. К слову, таких передач на Дзюбу в этом матче было еще как минимум две, но капитан Зенита ни разу не успел к мячу вовремя.

Уфимцы еще раз попытались забить гол под занавес первого тайма. Голубев отдал длинный пас Алиеву, тот переправил верховую передачу на Бизяка, который попытался забить головой, но мяч в итоге остановил Лунев. Ярких контратак в исполнении гостей было немало, но все они заканчивались тем, что мяч либо пролетал мимо ворот, либо отбивался вратарем. Единственный раз мяч побывал в воротах Зенита на 45 минуте. Бизяк обошел всех защитников сине-бело-голубых и попытался забить мяч в ворота Лунева, но не услышал, что арбитр зафиксировал положение вне игры. В итоге горячий словак все-таки ударил по воротам после свистка, за что получил "горчичник".

Второй тайм прошел фактически под диктовку Зенита. Они окончательно прижали уфимцев к штрафной, и раз за разом пытались огорчить Беленова. Защитникам башкиров приходилось то и дело выбивать мяч в центр поля, чтобы хоть как-то обезопасить свои ворота, пусть и на время. В принципе, зенитовцы могли распечатать ворота ФК Уфа, но им постоянно не хватало то согласованности в передачах, то точности броска: мяч упорно не хотел лететь в ворота и постоянно проносился над перекладиной или укатывался в сторону.

В итоге уфимцам благодаря отличной игре в защите удалось выстоять под натиском сине-бело-голубых и увезти из Санкт-Петербурга одно очко. А вот Зенит такой результат не может радовать: после окончания зимнего перерыва они еще ни разу не забивали на своем поле.