Один из 6 роты псковского десанта: Иркутск вспоминает старшего лейтенанта Шерстянникова

1 марта 2000 года погибли 86 из 92 бойцов 6-й парашютно-десантной роты 104-гвардейского полка. Они вступили в неравный по численности бой с чеченскими боевиками. Последних было более двух тысяч. Бой длился почти сутки. С собой на тот свет десантники забрали почти полтысячи противников. Подвиг, героизм и доблесть русских ребят вспоминают в эти дни по всей России.

В Иркутской области о нем также не забывают, ведь в числе погибших бойцов псковского десанта был и наш земляк - Андрей Шерстянников из Усть-Кута. Получив тяжелые ранения, он взорвал себя, и жизни трех боевиков унес вместе с собой.

Андрей Николаевич родился 1 августа 1975 года в Усть-Куте, окончил там среднюю школу №6, которая сейчас носит его имя. В 1993 году поступил в Санкт-Петербургское высшее зенитное ракетное командное училище. Служил в Пскове, в Чечню был отправлен в командировку в феврале 2000 года. Где и стал героем 1 марта 2000 года. Звание Героя России было присвоено 12 марта того же года, посмертно.

В Смоленске пять лет назад установили бюст легендарного бойца. В этом городе живет его мама – Надежда Ивановна, которая в прошлом году приезжала в Иркутск по приглашению нашего союза десантников.

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