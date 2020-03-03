Лже-бизнесмены обманули пайщиков на 14 миллионов, собирая деньги якобы на завод по розливу байкальской воды

"Мы развиваем завод по производству Байкальской воды! Она будет продаваться на крупнейших рынках сбыта. Договоры заключены, прибыль почти у нас в кармане!" - так двое дельцов из Иркутска, представившись владельцами цеха, завлекали инвесторов. Они обратились в международный потребительский кооператив, устроили его руководителям виртуальную экскурсию по предприятию. Убедили! Никто и не догадался, что эти двое вообще не имеют отношения к цеху.

- Вклад денег под высокие ежемесячные проценты многим показался заманчивым, - рассказывают подробности в ГУ МВД по Иркутской области. - Жители Иркутска, Усолья-Сибирского, Зимы, Ижевска, Самары, Томска, Улан-Удэ, Хабаровска, Тюмени, Краснотурьинска, Читы и других городов вносили свои сбережения в потребительский кооператив, а оттуда деньги "инвестировались" в завод, а точнее, на личные банковские карты лже-бизнесменов. Эти деньги они тратили, как вздумается: отдавали долги, рассчитывались за покупки, услуги, оплачивали кредиты. Аферисты обманули пайщиков на 14 миллионов рублей.

В 2017 году мошенников задержали, у них нашли документы завода и бутылки с водой оттуда.

Сейчас уголовное дело по статье «Мошенничество» рассмотрел суд: 33-летнему и 65-летнему преступникам дали по пять лет в исправительной колонии общего режима.

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