2020-03-03T06:59:34+03:00
Происшествия

Лже-бизнесмены обманули пайщиков на 14 миллионов, собирая деньги якобы на завод по розливу байкальской воды

Двое мошенников из Иркутска, не имея отношению к производству, получали деньги от жителей разных городов и тратили, как им вздумается
Любовь АРБАТСКАЯ
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Лже-бизнесмены обманули пайщиков на 14 миллионов, собирая деньги якобы на завод по розливу байкальской водыЛже-бизнесмены обманули пайщиков на 14 миллионов, собирая деньги якобы на завод по розливу байкальской водыФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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"Мы развиваем завод по производству Байкальской воды! Она будет продаваться на крупнейших рынках сбыта. Договоры заключены, прибыль почти у нас в кармане!" - так двое дельцов из Иркутска, представившись владельцами цеха, завлекали инвесторов. Они обратились в международный потребительский кооператив, устроили его руководителям виртуальную экскурсию по предприятию. Убедили! Никто и не догадался, что эти двое вообще не имеют отношения к цеху.

- Вклад денег под высокие ежемесячные проценты многим показался заманчивым, - рассказывают подробности в ГУ МВД по Иркутской области. - Жители Иркутска, Усолья-Сибирского, Зимы, Ижевска, Самары, Томска, Улан-Удэ, Хабаровска, Тюмени, Краснотурьинска, Читы и других городов вносили свои сбережения в потребительский кооператив, а оттуда деньги "инвестировались" в завод, а точнее, на личные банковские карты лже-бизнесменов. Эти деньги они тратили, как вздумается: отдавали долги, рассчитывались за покупки, услуги, оплачивали кредиты. Аферисты обманули пайщиков на 14 миллионов рублей.

В 2017 году мошенников задержали, у них нашли документы завода и бутылки с водой оттуда.

Сейчас уголовное дело по статье «Мошенничество» рассмотрел суд: 33-летнему и 65-летнему преступникам дали по пять лет в исправительной колонии общего режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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