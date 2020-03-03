Чемпионат мира по хоккею с мячом в Иркутске: как попасть на игры группы А

Итак, чемпионат мира по хоккею с мячом в Иркутске стартовал. Пока за звание лучших сражаются команды группы В – второй по силе. Большой интерес у болельщиков по традиции вызвали игры сборной Сомали. Сибиряки специально приходили на стадион, чтобы болеть за хоккеистов из Африки. По стадиону неслось тысячегорлое "Сомали!" Но самые главные баталии впереди: весь город с нетерпением ждет приезда сборных - участниц матчей в группе А, ведь именно в ней играет сборная России, а значит, наблюдать за матчами станет еще интереснее. Стартует турнир 6 марта.

Ледовая арена «Байкал» почти готова

Осталось меньше месяца, но уже известно расписание и основные соперники наших ребят. В первый день турнира Россия скрестит клюшки с Финляндией. Матч пройдет в 19.30, сразу после церемонии открытия в Ледовом дворце «Байкал». Кстати, все встречи соревнования мирового уровня пройдут именно там. Запоминайте точный адрес: ул. Лермонтова, 255/1а. Стоит отметить, что строительство центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта «Байкал» вышло на финишную прямую. Полностью готов он будет к середине марта: 10-го числа начнется создание постоянного ледового покрытия, соответствующего мировым стандартам. Первый матч будет сыгран 21 марта. Нет, это не соревнование в рамках чемпионата, а пробный «заезд».

Игры в группе А начнутся, как и планировалось, 29 марта. К этому времени отладят работу всех систем здания, для удобства организуют парковку на несколько сотен мест. Всего на лед хоккеисты выйдут в общей сложности 22 раза. Самые ярые болельщики подгадали свой отпуск специально ко времени. Ведь игры будут проходить и утром, и днем, а самые яркие матчи, конечно, запланированы на вечернее время.

После игры со сборной Финляндии нам предстоит бороться за выход в полуфинал с хоккеистами из Казахстана, Швеции. Четвертьфиналы запланированы на 3 апреля, полуфиналы - на 4 апреля. Матч за 3-е место и финальная встреча состоятся 5 апреля. Сразу после нее пройдут награждения и церемония закрытия чемпионата.

Оценим шансы

Чемпионат мира по хоккею с мячом среди мужских команд, который проходит в Иркутске, является юбилейным – 40-м. В группе А бороться за победу будут спортсмены России, Швеции, Финляндии, Казахстана, Норвегии, США, Германии и Эстонии.

Впервые турнир по бенди такого масштаба провели в 1957 году. Сначала баталии велись раз в 4 года, потом раз в 2 года, а начиная с 2003-го соревнования хоккеистов стали ежегодными. Площадка для проведения каждый год выбирается новая. Иркутск этой чести удостоился во второй раз. Первый был в 2014-м.

Сборная СССР становилась чемпионом мира 14 раз, после хоккеисты России завоевывали золотые медали еще 12 лет. В общей сложности у сборной СССР/России 26 золотых комплектов, 11 серебряных и два бронзовых. Основными соперниками наших спортсменов - так сложилось в истории хоккея с мячом - является команда Швеции. Шведы на 1-е место пьедестала поднимались 12 раз, на 2-е – 19 раз, на 3-е - 8. Далее по количеству наград следуют финны. У них за всю историю чемпионата одно золото (2004 год) и 8 серебряных наград. Хоккеистов из Финляндии чаще всего видели на 3-м месте пьедестала - бронзовые награды они завоевывали 22 раза. Однажды занять 3-е место удалось команде Норвегии и шесть раз Казахстану.

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ!

Когда идем на стадионы

Все игры пройдут в Ледовом дворце «Байкал»

29 марта - 5 апреля

Подгруппа А

1. Швеция

2. Россия

3. Финляндия

4. Казахстан

Подгруппа В

5. Норвегия

6. США

7. Германия

8. Эстония

29 марта, воскресенье

09.00 - 1-й матч Норвегия - Германия,

12.00 - 2-й матч США – Эстония,

15.00 - 3-й матч Швеция – Казахстан,

19.00 - церемония открытия,

19.30 - 4-й матч Россия – Финляндия.

30 марта, понедельник

09.00 – 5-й матч Германия – Эстония,

12.00 - 6-й матч Норвегия – США,

15.00 - 7-й матч Финляндия – Швеция,

19.00 - 8-й матч Россия – Казахстан.

31 марта, вторник

Выходной день.

1 апреля, среда

09.00 – 9-й матч Эстония – Норвегия;

12.00 – 10-й матч США – Германия;

15.00 – 11-й матч Казахстан – Финляндия;

19.00 – 12-й матч Швеция – Россия.

2 апреля, четверг

Квалификационный раунд:

12.00 – 13-й матч, 1-е место подгруппы В – 4-е место подгруппы В;

15.00 – 14-й матч, 2-е место подгруппы В – 3-е место подгруппы В.

3 апреля, пятница

¼ финала:

12.00 – 15-й матч, 4-е место подгруппы А – победитель матча 13;

15.00 – 16-й матч, 3-е место подгруппы А - победитель матча 14.

4 апреля, суббота

09.00 – 17-й матч, игра за 7-е место, проигравший матча 13 – проигравший матча 14;

12.00 – 18-й матч, игра за 5-е место, проигравший матча 15 – 1-е место подгруппы А.

Полуфинал

15.00 – 19-й матч*, победитель матча 15 – 1-е место подгруппы А;

19.00 – 20-й матч*, победитель матча 16 – 2-е место подгруппы А.

5 апреля, воскресенье

11.00 – 21-й матч, игра за 3-е место, проигравший матча 19 – проигравший матча 20;

16.00 – 22-й матч - финал, победитель матча 19 - победитель матча 20.

КСТАТИ

Церемония награждения

При условии выхода сборной команды России в полуфинал матч с ее участием проводится в 15.00, как указано в графе «19-й матч». При условии выхода в полуфинал сборной команды Швеции матч с ее участием проводится в 19.00 (смотри графу «20-й матч»). При условии встречи в полуфинале команд России и Швеции матч проведут в 19.00, как 19-й матч. Это необходимо для того, чтобы была возможность показать прямую трансляцию игры на телевидении.

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

Продажа билетов стартует 10 марта

В отличие от начавшихся 1 марта матчей группы В, вход на которые свободный, на игры группы А будут продавать билеты. Старт продаж - 10 марта. Если хотите приобрести заветный «пропуск» на финальный или полуфинальные матчи, отправляться за ним стоит в первый же день, а то разберут.

- Стоимость будет зависеть от категории выбранного места и конкретного матча, - сообщает руководитель дирекции по подготовке и проведению ЧМ Владимир Матиенко.

Кстати, для покупки билета совершенно не обязательно будет куда-то ехать. Один из способов его приобретения – электронный, через сайт чемпионата мира: www.baikal-bandy.ru. Но если вы хотите сохранить билет в бумажном виде на память, тогда спешите в кассу западной трибуны стадиона «Труд».

НА ЗАМЕТКУ

В городе организуют шесть фан-зон

Во время проведения чемпионата в городе воцарится праздничная атмосфера. В столице Приангарья каждый день будут работать интерактивные площадки. Всего в городе их оформят шесть: в сквере имени Кирова, на стрелке 130-го квартала, на площади 50-летия Октября, возле стадиона «Труд», в Академгородке и у Иркутского национального исследовательского технического университета. Каждый день с 27 марта до 5 апреля там станут проводить концерты - выступлениями порадуют местные творческие коллективы. Накануне открытия мирового турнира, 28 марта, намечен праздник в сквере Кирова.

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