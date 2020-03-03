2020-03-03T09:47:17+03:00
Общество

Количество авиарейсов из Монголии в Иркутск сократили из-за коронавируса

Уже сняли 7 рейсов из Улан-Батора в Иркутск
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Количество авиарейсов из Иркутска в Монголию сократили из-за коронавирусаКоличество авиарейсов из Иркутска в Монголию сократили из-за коронавирусаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Внимание, иркутяне, которые в ближайшее время планируют отправиться в Монголию в отпуск или в деловую поездку! Количество прямых авиарейсов из Улан-Батора в Иркутск резко сокращается с 3 марта. На данный момент сняли уже 7 рейсов.

- Пока официально граница с Монголией не закрыта, из Улан-Батора будут выполняться 5 рейсов, - сообщили корреспонденту «КП-Иркутск» в пресс-службе аэропорта «Иркутск». – Причина отмены рейсов – вспышка коронавируса.

Напомним, прямые авиарейсы в столицу Монголии выполняются два раза в неделю. Добраться до Улан-Батора можно всего за один час на самолете Ан-148-100Е, который вмещает 75 пассажиров.

Добавим, что ранее, из-за коронавируса была закрыта граница с Китаем. А с 1 марта Россия закрыла авиасообщение с Южной Кореей. Кроме того, Ростуризм порекомендовал туристам воздержаться от посещения не только Страны утренней свежести, но и Италии с Ираном.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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