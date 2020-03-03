Чемпионат мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске: итоги третьего дня соревнований

Вот и подошел к концу групповой этап чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске в группе В. Теперь сильнейшим сборным предстоит сразиться между собой в четвертьфинальных встречах, где они будут добывать себе путевки в следующий тур плей-офф. Решающий день кругового турнира был не очень насыщенным - всего 4 матча. Но все они были действительно интересными.

В отличие от большинства прошлых игр интрига в матчах 3 марта сохранялась практически до последних минут, а команды не отличались особой результативностью - никаких матчей с 10-12 голами! Исключением стала только встреча Нидерланды - Швейцария.

"После 14 минут взаимных атак счет открыли голландцы, - сообщается на официальном сайте федерации хоккея с мячом России. - Они моментально вошли во вкус, и в матче начался настоящий "малиновый град". игроки сборной Нидерландов раз за разом огорчали голкипера швейцарцев, забросив в его ворота 6 мячей. С таким счетом в итоге и завершилась игра - 6:0, победа за голландцами".

Встреча между украинцами и венграми, которая состоялась на шелеховском "Строителе", выдалась напряженной. Лидеры подгруппы А никак не могли распечатать ворота команды из Украины. Это удалось сделать только на 23 минуте встречи - отличился Даниэль Шпурига. Затем в самом начале второго тайма венгры удвоили преимущество благодаря голу Ботонда Фрайки. Украинцы так и не смогли сократить отставание от соперников. Итоговый счет - 2:0 в пользу Венгрии.

Матч между японцами и словаками буквально сразу стартовал со взятия ворот. Мирослав Кридл огорчил вратаря команды из Страны восходящего солнца на 3 минуте. Хоккеисты из Японии всеми силами сопротивлялись натиску европейцев, и, конечно, сами старались сравнять счет. Но сделать этого им так и не удалось. А словакам, наоборот, повезло: на 42 минуте Мартин Грелл забил для своей команды еще один гол. Поражение со счетом 0:2 стало для японцев третьим подряд на этом турнире.

Сборная Монголии продолжает выступать на чемпионате мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске без пораженийФото: Анна ПОПОВА

Финальным матчем третьего игрового дня стало противостояние Латвии и Монголии. Хоккеисты из восточной страны смоли обеспечить себе преимущество уже в первом тайме. На 5 минуте встречи счет открыл Жаргалсайхан Баярсайхан. А уже через 10 минут Ганболд Баясгалан Тамир еще раз обыграл голкипера латышей. На последних минутах первого тайма монголы могли забить еще один гол с пенальти, но вратарь соперников смог спасти свою команду. Больше в течение игры ни одной из дружин забить не удалось. Итоговый счет - 2:0 в пользу Монголии.

КОНКРЕТНО

Какие матчи ждут нас 4 февраля:

1/4 финала

10:00, стадион "Рекорд" - Чехия - Монголия;

10:00, стадион "Труд" - Венгрия - Япония;

12:00, стадион "Рекорд" - Украина - Латвия;

12:00, стадион "Труд" - Нидерланды - Словакия;