Расписание трансляций чемпионата мира среди юниоров по фигурному катанию на субботу, 7 марта 2020: Валиева против Лью

С 4 по 8 марта внимание любителей фигурного катания всего мира будет приковано к Таллину. В Эстонии проходит Чемпионат мира среди юниоров 2020. Но решающий день соревнований – 7 марта. К этому моменту уже закончатся все «выяснения отношений» в коротких программах, станут известны чемпионы в парах и среди юношей. Произвольная программа у девушек на чемпионате мира среди юниоров в Таллине запланирована именно на 7 марта. В этот же день завершат соревнования танцоры. Расписание трансляций чемпионата мира среди юниоров по фигурному катанию 2020 на первом канале позволяет болельщикам почти весь день провести у компьютеров, в режиме онлайн наблюдая за стартами.

Итак, танцы на льду. Произвольный танец. Этот соревновательный день начинается именно с них. Расписание трансляций чемпионата мира по фигурному катанию среди юниоров на 7 марта уточняет: в этот день первыми будут бороться за победу Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный, Арина Ушакова и Максим Некрасов, Диана Дэвис и Глеб Смолкин.

Шансы наших спортсменов достаточно высоки. В финале Гран-при в Италии, где первое место заняла грузинская пара Мария Казакова – Георгий Ревия, Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный стали третьими, а Диана Дэвис и Глеб Смолкин – шестыми. Так что устраиваемся поудобнее и болеем за наших!

Только закончатся соревнования в произвольном танце, как на лед выйдут прекрасные барышни, которые отлично умеют крутить прыжки в четыре оборота. По расписанию трансляций ЧМ среди юниоров по фигурному катанию 2020 на субботу, 7 марта, они начнут соревнования в 16.45 (время московское).

Многие в этот день оторвутся от своих обычных дел, чтобы увидеть, как будет идти произвольная программа у девушек. И это стоит того. Нашу страну представят три блистательные особы: Камилла Валиева, которая заставила всех говорить о себе как о юной звезде, ее вечная соперница Майя Хромых и элегантная Дарья Усачева. Алиса Лью, девочка-вундеркинд из США, заявляет в свою программу четверной. Чем ответят наши? Пока в их программе нет подобных прыжков. Но мы знаем, что девчонки ими владеют, так что все может измениться буквально перед произвольной.

А пока. Для тех, кто вдруг забыл – о том, какие результаты были у девушек на финале юниорского Гран-при. Тогда Камилла Валиева выиграла у Лью произвольную и благодаря этому по сумме двух программ превзошла соперницу на три балла. Но это уже история. Чем закончится их дуэль в субботу, 7 марта, когда пройдет произвольная программа у девушек, увидим. Надеемся на наших звезд. Кстати, в том же Турине, когда все эти барышни встречались в очной борьбе, наша Дарья Усачева стала третьей, отстав от Алисы Лью на четыре балла.

КОНКРЕТНО

Расписание трансляций чемпионата мира среди юниоров по фигурному катанию на субботу, 7 марта 2020

12.45 Танцы на льду, произвольный танец Прямой эфир, сайт Первого канала

16.45 Девушки, произвольная программа Прямой эфир, сайт Первого канала

Указанное время начала прямых трансляций - московское. Посмотреть их можно будет и в записи на сайте.

Полное расписание трансляций ЧМ 2020 опубликовано по ссылке.