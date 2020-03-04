2020-03-04T11:13:14+03:00
Здоровье

Эпидемия ОРВИ и гриппа в Иркутске идет на спад

Хотя с температурой на больничный и отправилось 8 тысяч человек, эти цифры ниже уровня эпидпорога
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Эпидемия ОРВИ и гриппа в Иркутске идет на спад.Эпидемия ОРВИ и гриппа в Иркутске идет на спад.Фото: Александр ГЛУЗ
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Итак, эпидемия ОРВИ и гриппа в Иркутске медленно, но верно отступает. За неделю в городе число кашляющих и чихающих практически достигло 8 тысяч человек. Но это меньше, чем порог эпидемии на это время года на 6%. Меньше стало больных и по всему региону.

"За прошедшую неделю среди жителей Приангарья зарегистрировано 21 тысяча 707 случаев заболевания ОРВИ, в том числе по Иркутску – 7967 человек, -сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по региону. -Большая часть больных -дети."

Среди тех, кто заразился, много гриппующих. В основном ходит вирус гриппа А,гриппа В, а также разные варианты ОРВИ.

Если в Иркутске болезнь отступает медленно, то в целом по Иркутской области уровень распространения инфекции ниже опасного уровня на 20%.

На неделе пришлось закрывать на карантин 17 школ и 7 детских садов. Частичное приостановление деятельности применялось в 35 школах и 16 детских садах.

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области рекомендует продолжать применение мер неспецифической профилактики в целях недопущения возникновения групповых заболеваний: соблюдение режимов проветривания, влажной уборки и дезинфекции помещений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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