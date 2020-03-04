Рейтинг аварийности: Иркутская область заняла 11-е место в стране по количеству ДТП с пострадавшими

Сколько трагедий происходит на автодорогах в стране? Цифры внушительные, но в разных уголках России они заметно различаются. Эксперты РИА Рейтинг на основе данных полиции за прошлый год составили рейтинг аварийности регионов.

- Список возглавляет Тува, где на 100 тысяч автомобилей, в том числе грузовиков и автобусов, приходится 858 ДТП с пострадавшими, - рассказывают аналитики. - А в Чечне на сотню тысяч машин случается всего 76 аварий с ранеными, это самый низкий показатель в стране.

Иркутская область занимает в рейтинге 11-е место. У нас на 100 тысяч авто - 417 аварий, где пострадали люди. Если говорить более конкретно, то на наших дорогах погибают 80 человек из тысячи.

- Нужно учитывать, что у нас большой регион с длинными региональными и федеральными трассами, и по ним ездят не только сибиряки, но и водители из других областей, - комментируют в ГИБДД по Иркутской области. - Получается, что если они попадают в аварии здесь, то в общей статистике это все равно засчитывается местному населению. Отсюда и такие цифры.

Рейтинг аварийности в Сибири. Фото: Наталья ВИБЕ.

Да, статистика - вещь упрямая. Но все же, по сравнению с позапрошлым годом, трагических аварий в Приангарье стало меньше на 3%.

- Работаем по профилактике нарушений на трассах, - говорят дорожные полицейские. - Постоянно проводим рейды: например, в прошлом году поймали 18 тысяч пьяных за рулем, из них 2,4 тысячи попались второй раз. Оштрафовали 10 тысяч автомобилистов без водительских прав и 7,7 тысячи выехавших на встречную полосу. Также многих наказали за проезд на красный свет и за то, что не пропустили пешеходов на зебре.

Нарушителей помогают ловить и дорожные камеры. В 2019 году на магистралях в регионе установили 24 новых «ящика» с видеонаблюдением, а в этом году «всевидящее око» впервые появилось на нескольких пешеходных переходах без светофоров в Иркутске.

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