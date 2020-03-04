2020-03-04T14:40:14+03:00
Спорт

Чемпионат мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске: впереди полуфиналы

Главным событием четвертого игрового дня стала победа Словакии над Нидерландами
Анна ПОПОВА
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Чемпионат мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске: впереди полуфиналы!Чемпионат мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске: впереди полуфиналы!Фото: Анна ПОПОВА
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Чемпионат мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске близится к своему логическому завершению. Уже 5 марта состоятся полуфинальные матчи турнира, благодаря которым мы узнаем, какие сборные будут бороться за золотые медали. Ну а пока давайте вспомним, чем нас удивили встречи 1/4 финала.

Попавшим под каток сборной Венгрии японцам придется довольствоваться матчами за 5-8 места Фото: Анна ПОПОВА

Попавшим под каток сборной Венгрии японцам придется довольствоваться матчами за 5-8 местаФото: Анна ПОПОВА

Обыграть голландцев словакам помог счастливый случай Фото: Анна ПОПОВА

Обыграть голландцев словакам помог счастливый случайФото: Анна ПОПОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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