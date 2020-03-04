Театры Иркутской области примут участие в фестивале «Территория. Иркутск»

В этом году фестиваль-школа современного искусства «Территория» впервые пройдет в Иркутске. В начале сентября в его рамках будут представлены премьерные спектакли столичных театров, а также региональных, вошедших в число победителей пятого конкурса «Полюс. Золотой сезон». Заявки на участие в конкурсе принимаются с 11 февраля по 15 апреля 2020 года, и театры Иркутской области уже направляют на суд жюри видеозаписи драматических постановок.

Охлопковцы и Новая драма

Напомним, что это масштабное мероприятие - совместный проект Международного фестиваля-школы современного искусства «Территория», Московского музея современного искусства и крупнейшей российской золотодобывающей компании «Полюс».

Фестиваль становится своеобразным финалом конкурса региональных театральных коллективов «Полюс. Золотой сезон». В этом году он состоится уже в пятый раз. В конкурсе участвуют театры, молодежные творческие объединения и любительские труппы из регионов присутствия компании «Полюс» - Красноярского края, Республики Саха (Якутия), Иркутской и Магаданской областей.

В 2016 году победителем 1-го регионального конкурса профессиональных репертуарных театров «Полюс. Золотой Сезон» стал Иркутский академический драматический театр имени Охлопкова. После этого на федеральном фестивале «Театральный Олимп» он также получил гран-при и был признан лучшим в пяти номинациях.

В 2016 году победителем конкурса "Полюс. Золотой Сезон" стал Иркутский академический драматический театр имени Охлопкова. Он представил два спектакля, в том числе «Последний срок» по повести Валентина Распутина. Фото: Иркутский драматический театр

На конкурс охлопковцы представили спектакль «Последний срок» по повести Валентина Распутина и сказку «По щучьему велению, по моему хотению».

Щемящая история ухода из жизни деревенской старухи Анны из «Последнего срока» с ее неподражаемым, сочным и живописным просторечным говором, проникновенным лиризмом, сверкающим народным юмором и подлинным глубоким трагизмом, - неоспоримый шедевр драматургии, филигранно исполнена ансамблем сильных профессионалов - заслуженных и народных артистов России. Этот колоритный спектакль неоднократно покорял публику Москвы и других городов России, а также зарубежных стран.

- Жюри оценивало не только творческие успехи участников, но и уровень театрального менеджмента, а также социально-культурного партнерства, - рассказали представители драмтеатра. - В 2016 году этот конкурс проводился впервые. Золотодобытчики решили поддержать театры сибирского региона, а призами для победителей стали гранты на участие в панорамном фестивале ведущих репертуарных коллективов «Театральный Олимп», призванном оценить качество и потенциал театров в регионах. Мы доказали, что достойны высоких наград. Сейчас уступаем дорогу современным театрам, чтобы они тоже попробовали свои силы.

Кстати, два раза подряд, в 2018 и 2019 годах, в финалисты конкурса региональных театральных коллективов «Полюс. Золотой сезон» выходило содружество молодых актеров центра «Новая драма» города Иркутска.

Фото: Иркутский драматический театр

В 2018-м со спектаклем «Вдох-выдох» этот театр занял третье место и получил специальный диплом экспертного совета «За возрождение движения новой драмы в Иркутске».

В 2018-м со спектаклем «Вдох-выдох» содружество молодых актеров Иркутска Центр «Новая драма» заняло на конкурсе третье место. Фото: Театр «Новая драма»

- Играли спектакль мы в Красноярске. Участвовали в конкурсе тогда впервые и были поражены предоставляемыми в его рамках возможностями. Региональные коллективы выступают на одной сцене с именитыми театрами и артистами. Также они могут принимать участие в мастер-классах и тренингах, повышать свой уровень. Это по-настоящему круто! - отметил руководитель содружества молодых актеров, режиссер Вадим Карионов.

В 2019 году центр «Новая драма» как финалист конкурса стал участником фестиваля-школы «Территория. Магадан».

- Мы попали в шорт-лист со спектаклем по пьесе Андрея Иванова «С училища». Он о любви и привязанности, но в то же время и о предательстве. Из новых решений: главный герой-педагог в детстве играл в компьютерные игры, и впоследствии каждое его испытание в жизни становилось прохождением нового уровня, - рассказал режиссер.

В настоящее время «Новая драма» уже подала заявку на участие в конкурсе-2020, направив комиссии видеоверсию спектакля по пьесе ирландского драматурга Мартина МакДонаха «Человек-подушка».

- С этого спектакля начинался наш театр, которому 27 марта 2020-го исполнится четыре года, - отметил Вадим Карионов. - Очень надеемся на победу. Конкурс серьезный, жюри очень авторитетное. Но мы в любом случае примем участие в фестивале, ведь в этом году ехать никуда не нужно - мероприятие пройдет в Иркутске.

Руководитель «Новой драмы» подчеркнул, что подобные фестивали дают возможность жителям отдаленных от европейской части страны территорий вживую увидеть топовые современные постановки, знаменитых актеров и режиссеров.

- Для нас, как для регионального театра, подобные конкурсы - уникальная возможность познакомиться с профессионалами в сфере современного театра, получить какие-то знания и понять, в том ли направлении мы движемся. Я очень рад за иркутских зрителей, что они тоже побывают на фестивале «Территория». Это настоящий праздник для всех нас, - сказал режиссер.

Черемховский театр представит «Любовь людей»

Заявку на участие в «Полюс. Золотой сезон» в этом году собирается подать и Черемховский драмтеатр имени Владимира Гуркина. В 2017-м он стал бронзовым призером второго регионального конкурса театральных коллективов со спектаклем «Как Зоя гусей кормила» и показал эту постановку на «Территории. Магадан». Сейчас же театр собирается представить спектакль «Любовь людей» по пьесе Дмитрия Богославского.

- Это семейная драма, - рассказала Татьяна Гаевская, директор Черемховского драматического театра. - Премьера спектакля состоялась в январе 2020 года. И появился он у нас совсем неслучайно. Дело в том, что в сентябре 2019-го на нашей базе проходила творческая лаборатория Театра наций, художественным руководителем которого является народный артист России Евгений Миронов. Это проект, в рамках которого маститые режиссеры и актеры едут в провинцию, где с труппами местных театров готовят эскизы спектаклей. Одним из таких эскизов и была «Любовь людей». Режиссером выступил Владимир Золотарь. Затем нам было предложено поставить полноценный спектакль, что мы и сделали. Теперь хотим принять с ним участие в конкурсе.

Фото: Черемховский драматический театр

Итоги соревнования театров будет подводить экспертный совет. Победителей объявят 20 мая 2020 года. Грантовый фонд составит 6 млн рублей. Его разделят между собой семь театров, вошедших в шорт-лист. Победители станут участниками фестиваля «Территория. Иркутск». Коллективы, занявшие первые три места, представят свои спектакли на суд зрителей. Оплата расходов на поездку осуществляется из средств грантов. Часть денежного приза, оставшуюся после поездки, победители смогут потратить на другие нужды коллектива: приобретение и ремонт декораций и реквизита, ремонт и оформительские работы в театре, организацию гастролей, участие в профильных мероприятиях и образовательных программах.

- Уже пять лет подряд мы проводим конкурс для театров в регионах Восточной Сибири и Дальнего Востока. Рады, что с каждым сезоном интерес к нему растет, и коллективы заранее продумывают конкурсную заявку. Значит, проект успешно встроился в театральный календарь, его ждут, к нему готовятся, - подчеркнула директор по связям с общественностью компании «Полюс» Виктория Васильева.