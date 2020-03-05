Слепому пианисту собирают деньги на поездку на музыкальный фестиваль в Иркутске

Что объединяет Рэя Чарльза и Стиви Уандера, помимо того, что они оба гениальные музыканты? По разным причинам они оба потеряли зрение, что не помешало им научиться играть на пианино и стать звездами. В России тоже есть музыкант, который вполне может потягаться в виртуозности с этими грандами из мира популярной музыки. Это 18-летний Нестор Смышляев, которому слепота совсем не мешает исполнять сложные музыкальные произведения.

Юный исполнитель из Москвы успел стать родным для иркутских любителей джаза. Он шесть раз подряд становился гостем музыкального фестиваля "Джаз на Байкале", и даже мечтает в будущем перебраться из Москвы в Иркутск.

- Ему очень нравится наш город, наша публика и музыканты, рассказывает руководитель благотворительного фонда "Джаз на Байкале" Александр Филиппов. - Он мечтает переехать в Иркутск, что удивительно, потому что обычно молодые люди стремятся переехать в столицу, а Нестор, наоборот, очень сильно хочет жить здесь.

Нестор родился раньше срока - на 26 неделе. Поэтому в 2 месяца у него начало ухудшаться зрение, которое впоследствии исчезло совсем. А в 5 лет у мальчика открылся музыкальный талант: он смог сыграть на синтезаторе мелодию, которую только что услышал по телевизору. После этого Нестор начал учиться играть на пианино, и неординарные способности незрячего мальчика быстро привлекли внимание преподавателей и профессиональных музыкантов. Его начали приглашать на различные фестивали и концерты, где его выступления имели успех. А еще Нестор даже принимал участие в церемониях открытия и закрытия Олимпийских игр 2014 года в Сочи!

- На концертах нашего фестиваля Нестор Смышляев всегда представлял интересную и необычную программу, и его выступления всегда вызывали большой интерес у публики, - добавляет Александр Филиппов. - Он очень искренний и открытый человек, и публика это чувствует. К тому же он незрячий, и это сказывается на том, как он играет на инструменте. У людей, которые теряют зрение, обостряется слух, и у них кардинально меняется восприятие звука.

Но в этом году постоянные гости фестиваля "Джаз на Байкале", которые ждут очередной встречи с талантливым незрячим пианистом, могут оказаться разочарованными: возможно Нестор не приедет на очередной концерт в Иркутск. Раньше ему всегда удавалось найти деньги на поездку в столицу Восточной Сибири, но в этом году он не смог найти нужную сумму. Поэтому благотворительный фонд "Джаз на Байкале" открыл сбор средств на авиабилеты для юного музыканта. Всю необходимую информацию о том, как помочь Нестору приехать в его любимый город, вы сможете найти на официальном сайте фестиваля.