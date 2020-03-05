Чемпионат мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске: в финале Венгрия и Украина

Чемпионат мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске в группе В приближается к финишу - впереди финальные матчи, которые пройдут 6 февраля и обещают быть непредсказуемыми. В битве за золотые медали сойдутся команды Венгрии и Украины, а Монголия и Словакия будут бороться за "бронзу". Такому раскладу на финал чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске предшествовали интересные полуфинальные встречи - давайте вспомним, как они прошли!

Первый матч в серии игр за 1-4 места не особо удивил любителей хоккея с мячом. Венгрия без труда разделалась со Словакией, обыграв своих оппонентов со счетом 5:0. Нужно отметить, что словаки не сдались без боя. Им удавалось оборонять свои ворота до 35 минуты встречи. Потом венгры смогли нащупать брешь в защите хоккеистов из Словакии, и успели до конца первого тайма забить 3 гола.

"Во втором тайме словаки плотно окопались в своей штрафной и начали усиленно обороняться, - сообщается на официальном сайте федерации хоккея с мячом России, - Они держали счет в течение 20 минут, после чего венгры забили в их ворота еще 2 мяча - на 66 и 78 минутах. В итоге этот матч остался за сборной Венгрии - 5:0".

Монголия и Словакия упустили шанс получить золотые медали, поэтому будут бороться за "бронзу"Фото: Анна ПОПОВА

Намного более непредсказуемой оказалась встреча Монголии и Украины. Большинство болельщиков уже видели восточную команду в финале, и даже не сомневались, что она обыграет украинцев. Но все пошло совсем не так, как ожидали любители бенди. Обе дружины не могли открыть счет в течение 27 минут. Затем Михаил Александров забил для своей сборной первый гол. Шанс на то, чтобы сравнять счет, у монголов появился уже спустя 2 минуты - они получили право на пенальти. Но Ганболд Баясгалан Тамир не смог обыграть голкипера украинцев. После этого в игре наступило голевое затишье.

Счет в матче изменился только под занавес встречи - на 63 минуте Михаил Скалицкий удвоил преимущество сборной Украины. Монголы не теряли надежды на то, что смогут изменить свое положение, и вскоре сократили разрыв - отличился все тот же Ганболд Баясгалан Тамир, который ранее не забил пенальти. Однако украинцы быстро разрушили надежды восточной команды на возможный камбэк. За 7 минут до конца матча Михаил Скалицкий оформил дубль, и тем самым установил окончательный счет в этой игре - 3:1, победа за сборной Украины.

Не лишним будет упомянуть и о других матчах, которые прошли 5 марта. В них команды, которые не смогли выйти в полуфинал, соревновались за право занять более высокие места в итоговой турнирной таблице. Нидерланды, которые накануне потерпели обидное поражение от словаков в 1/2 финала, обыграли Японию со счетом 5:3. Латыши оказались сильнее чехов - 3:1. Ну а в противостоянии Сомали и Швейцарии европейцы разгромили африканцев - 10:0. Таким образом, сомалийцы оказались единственной командой, которая пока не одержала ни одной победы.

Расписание матчей финального дня чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске

9:00, стадион "Рекорд" - Япония - Чехия;

10:00, стадион "Строитель" - Швейцария - Сомали

11:00, стадион "Рекорд" - Нидерланды - Латвия

12:00, стадион "Труд" - Словакия - Монголия

15:00, стадион "Труд" - Венгрия - Украина