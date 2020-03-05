Иркутск достоин звания «Город трудовой доблести»

Президент России Владимир Путин 1 марта 2020 года подписал закон, который вводит новое почетное звание – «Город трудовой доблести». Его могут получить населенные пункты, жители которых в 1941 - 1945 годах внесли большой вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне. Такого звания, безусловно, достоин и наш Иркутск. Чтобы его получить, инициативу должны поддержать горожане.

– В этом году мы отмечаем значимую для всех нас дату - 75-летие Великой Победы. В преддверии празднования глава государства предложил дополнить почетный список городов-героев и воинской славы городами трудовой доблести. Убежден, Иркутск достоин почетного звания, ведь его жители в годы войны обеспечивали бесперебойное производство военной и гражданской продукции. Поэтому мы вышли с инициативой о присвоении этого статуса нашему городу. Все необходимые документы администрация Иркутска подготовила. Уверен, иркутяне поддержат инициативу и проголосуют за наш город, - сказал мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

В годы войны Иркутск был именно тем тылом, где ковалась Великая Победа. К началу ВОВ в городе работало более 20 крупных промышленных предприятий, 10 трестов и баз. В первые месяцы войны Иркутск принял более 20 различных эвакуированных производств, развернул 28 эвакогоспиталей, в которых прошли лечение около 103 тысяч раненых бойцов Красной армии. Иркутяне первыми в СССР начали сбор средств на строительство танковых колонн.

Благодаря этому было построено 42 боевые машины, 8 из них произвели на Иркутском авиационном заводе. В годы войны авиазавод выпустил около 2 тысяч самолетов и более миллиона мин. За успешное выполнение правительственного задания по выпуску самолетов Пе-2, Пе-3 и досрочное освоение серийного производства Ил-4 он получил переходящее Красное знамя Государственного комитета обороны.

В производстве вооружения для Советской армии были задействованы и другие иркутские предприятия. Силами авиационной ремонтной базы (403-й завод ГА) было построено около 150 самолетов-амфибий Ш-2, отремонтировано 286 самолетов разных типов и 884 авиационных мотора.

Успешно выполнял военный заказ Иркутский завод тяжелого машиностроения имени Куйбышева. За трудовые достижения предприятие было награждено орденом Трудового красного знамени, 3776 его работников удостоились медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», 466 человек были награждены орденами и медалями за боевые и трудовые подвиги.

Значимый вклад в вооружение Советской армии внесли патронный, кожевенный и кирпичный заводы, «Востсибэлемент», ремесленное училище № 1, завод № 172, артель «Ирметаллист», структурные подразделения ВСЖД. Кроме того, Иркутск бесперебойно снабжал фронт необходимой продукцией и провизией. К началу Великой Отечественной войны население города Иркутска составляло 250 тыс. человек. К ее концу треть из них, а это более 86 тысяч иркутян, были награждены медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

В 1986 году Иркутск получил орден Октябрьской революции с формулировкой «За большие заслуги трудящихся города Иркутска и их вклад в борьбу с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны».

КОНКРЕТНО

Как и где проголосовать за Иркутск

На интернет-площадках:

официальный портал администрации города (http://admirk.ru/),

сайт Музея истории города Иркутска имени А.М. Сибирякова (http://irkmuseum.ru/).

Лично оставить подпись:

в Музее истории города Иркутска (ул. Франк-Каменецкого, 16 а);

в офисе общественного движения «Наш Иркутск» (ул. Седова, 26);

в ресурсных центрах и опорных пунктах по работе с населением МКУ «ГОРОД»;

на интерактивных площадках, организованных в рамках чемпионата мира по хоккею с мячом, где подписи собирают волонтеры.