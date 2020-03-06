2020-03-06T13:06:30+03:00
Происшествия

Двух судебных приставов задержали за взятку в Иркутской области

За подкуп в 60 тысяч рублей возбуждено уголовное дело
Любовь АРБАТСКАЯ
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Двух судебных приставов задержали за взятку в Иркутской областиДвух судебных приставов задержали за взятку в Иркутской областиФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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В Иркутской области задержали двух судебных приставов-исполнителей из Шелеховского районного отдела УФССП по региону. Причина - подозрение во взяточничестве.

- По версии следствия, они получили от конкретного человека взятку 60 тысяч рублей за незаконные действия, а именно за прекращение исполнительного производства по взысканию денег, - рассказали подробности в региональном СУ СКР.

По данным полиции и УФСБ по Иркутской области возбуждено уголовное дело, статья - "получение взятки должностными лицами, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

Следователи и полицейские провели обыски на работе у судебных приставов, в их кабинетах, и забрали нужные для следствия документы.

Подозреваемым изберут меру пресечения. Правоохранители выясняют, не получали ли задержанные взяток ранее. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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