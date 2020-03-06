2020-03-06T13:06:30+03:00
Происшествия

13 учеников гимназии Ангарска подхватили вирусную инфекцию

Предварительно, кто-то занес в коллектив ротавирус
Любовь АРБАТСКАЯ
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13 учеников гимназии Ангарска подхватили вирусную инфекцию13 учеников гимназии Ангарска подхватили вирусную инфекциюФото: Дмитрий ПОЛУХИН
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В Ангарске на этой неделе заболели сразу 13 воспитанников гимназии. Они почувствовали себя нехорошо, ребят стало тошнить. Сначала предположили, что это пищевое отравление, но результаты анализов предварительно показали, что это, скорее всего, ротавирус.

- Кто-то, видимо, занес инфекцию в коллектив, она распространилась, - комментируют "Комсомолке" в пресс-службе Роспотребнадзора по Иркутской области. - Дети находятся дома, на амбулаторном лечении. Ситуация в Ангарске на контроле наших специалистов. Начато эпидемиологическое расследование. В гимназии провели дезинфекцию, занятия проводятся в штатном режиме.

Заболевших ребят ежедневно осматривают, состояние у них удовлетворительное.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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