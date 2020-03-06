Песни Великой Победы: «Бери шинель, пошли домой»

Песни Великой Победы!

«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…», - помните строки из знаменитого фильма «Офицеры»? До дрожи, до мурашек, до слез пробирают эти слова.

В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне «Комсомолка» совместно с Иркутским региональным отделением партии «Единая Россия» запускает проект «Песни Великой Победы».

Третий выпуск посвящаем песне…

«Бери шинель, пошли домой»

Автор слов Булат Окуджава,

композитор Валентин Левашов

А мы с тобой, брат, из пехоты,

А летом лучше, чем зимой.

С войной покончили мы счеты,

С войной покончили мы счеты,

С войной покончили мы счеты -

Бери шинель, пошли домой!

Война нас гнула и косила,

Пришел конец и ей самой.

Четыре года мать без сына,

Четыре года мать без сына,

Четыре года мать без сына -

Бери шинель, пошли домой!

К золе и к пеплу наших улиц

Опять, опять, товарищ мой,

Скворцы пропавшие вернулись,

Скворцы пропавшие вернулись,

Скворцы пропавшие вернулись -

Бери шинель, пошли домой!

А ты с закрытыми очами

Спишь под фанерною звездой.

Вставай, вставай, однополчанин,

Вставай, вставай, однополчанин,

Вставай, вставай, однополчанин -

Бери шинель пошли домой!

Что я скажу твоим домашним,

Как встану я перед вдовой?

Неужто клясться днем вчерашним,

Неужто клясться днем вчерашним,

Неужто клясться днем вчерашним -

Бери шинель пошли домой!

Мы все войны шальные дети,

И генерал, и рядовой.

Опять весна на белом свете,

Опять весна на белом свете,

Опять весна на белом свете -

Бери шинель, пошли домой!

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Марина ЯКОВЛЕВА, заслуженная артистка РФ:

- Первая композиция, которая приходит на ум, когда я думаю о Великой Отечественной войне, это «Бери шинель, пошли домой». Я всегда с чувством гордости и волнения слушаю военные песни. В них вложена душа наших соотечественников, в них вся боль нашей Родины, пережившей войну. Многие песни пробирают до дрожи.

Еще люблю композицию из фильма «Московская сага», в котором я играла, «Ах эти тучи в голубом». Многие думают, что это народная песня, но на самом деле она была написана в 2004 году специально для киноленты.

Военные песни ценны тем, что в них есть все: народность, патриотизм, чувство единения, искренняя любовь к Родине и, конечно, горечь утраты. Пусть это и высокие слова, но по-другому не выразить любовь к фронтовым композициям. Нынешнему, молодому поколению особенно важно помнить предков, которые отстояли для нас мирное небо над головой, а песни помогают ценить и не забывать подвиг фронтовиков.

ИЗ ИСТОРИИ

Песня «Бери шинель, пошли домой» написана поэтом Булатом Окуджавой через 30 лет после Великой Победы, в 1975 году. Однако ее по праву считают фронтовой, победной, ведь автор пропитанных порохом стихов сам прошел Великую Отечественную, как и композитор Валентин Левашов.

Песня впервые прозвучала в 1975 году в художественном фильме Гавриила Егиазарова «От зари до зари». В то же время запала в душу режиссеру Леониду Быкову, снимавшему ленту «Аты-баты, шли солдаты…» Мелодия и слова так удачно ложились на кадры будущего фильма, что Валентин Левашов предложил оставить композицию, несмотря на то что зритель уже знаком с ней по ленте Егиазарова. Единственное условие - указать в титрах авторов слов и музыки.

После выхода в 1977 году на экраны картины «Аты-баты, шли солдаты» песня «Бери шинель, пошли домой» получила широкую известность. Каждый взрослый и ребенок в нашей стране хотя бы раз да напел строки, от которых слезы благодарности фронтовикам и гордости за Великую Победу, наворачиваются на глаза:

С войной покончили мы счеты -

Бери шинель, пошли домой!