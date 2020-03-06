2020-03-06T20:29:42+03:00
Спорт

Динамо - Тамбов 7 марта 2020: смогут ли "волки" обыграть москвичей

Встреча Динамо - Тамбов состоится 7 марта в 16:30 по московскому времени на "ВТБ-арене"
Анна ПОПОВА
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Динамо - Тамбов 7 марта 2020: смогут ли "волки" обыграть москвичейДинамо - Тамбов 7 марта 2020: смогут ли "волки" обыграть москвичейФото: GLOBAL LOOK PRESS
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21 тур российской премьер-лиги стартует уже в эту субботу! Одним из матчей этого игрового дня станет встреча Динамо - Тамбов, которая состоится 7 марта на "ВТБ-арене", начало - в 16:30 по московскому времени. Хотите узнать, кто будет фаворитом в этом противостоянии? Тогда читайте наш прогноз на матч Динамо - Тамбов!

На сегодняшний день команды являются соседями по турнирной таблице. Динамовцы после поражения от московского Спартака расположились на 10 строчке - у них 6 побед, 6 ничьих и 8 поражений. Что касается ФК Тамбов, то он находится чуть ниже - на 11 месте "турнирки" из 16. Кстати, в прошлом туре эта дружина сыграла вничью с казанским Рубином - 0:0. На данный момент у "волков" в активе 6 побед, 4 ничьих и 8 поражений. Так что сказать наверняка, кто станет фаворитом в матче Динамо - Тамбов нельзя.

Поскольку ФК Тамбов впервые играет в РПЛ, изучить статистику их прошлых встреч с динамовцами будет трудно. В этом сезоне команды встречались лишь однажды - 24 августа 2019 года на "Мордовия арене" в Саранске, где "волкам" приходится выступать из-за отсутствия подготовленного стадиона в их родном городе. Игра завершилась безоговорочной победой москвичей со счетом 2:0 - авторами голов тогда стали Маркус Филипп и Кирилл Панченко.

Также результат в матче Динамо - Тамбов будет очень зависеть и от игры бомбардиров этих команд. В составе ФК Тамбов это Георгий Мелкадзе и Владимир Обухов - у них на счету по 5 мячей, забитых в ворота соперников в этом сезоне. Немного отстает от них Михаил Костюков, у которого на один гол меньше.

Что касается ФК Динамо, то здесь бомбардиры поскромнее. Самым забивающим футболистом можно назвать Маркуса Филиппа, который в этом сезоне огорчил голкиперов своих оппонентов 6 раз. Ну а компанию ему в этом списке составляют Кирилл Панченко и Сильвестр Игбун, которые пока положили в свою копилку лишь по 2 забитых гола.

Вот такой прогноз на матч Динамо - Тамбов у нас получился. Rонечно, больше шансов на победу имеют динамовцы, которые отличались более стабильной игрой по ходу сезона, в отличие от ФК Тамбов, который только недавно начал прибавлять. Но при этом "волки" тоже могут удивить своих болельщиков. Все мы помним, как тамбовчане обыграли Спартак со счетом 2:0. Так что остается только пожелать обеим командам удачи в предстоящем матче!

ИСТОЧНИК KP.RU

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