8 марта в Иркутске: поздравления, что дарить и не дарить, как провести праздник

8 марта в Иркутске! Один из самых главных праздников года. Почему? Все очень просто. Представительниц прекрасного пола гораздо больше, чем мужчин. А меньше, чем представителей сильной половины человечества их разве что на Камчатке ( и это правда, это официальные данные). Так что мужчинам придется постараться, чтобы заслужить одобрительный взгляд. "КП" в Иркутске решило помочь тем, кто сейчас мечется по магазинам в поисках презентов.

Для начала - рассказываем, какие подарки точно не нужны дамам и почему, если вы не хотите испортить впечатление от 8 марта, их лучше не дарить. Для вас - Топ самых дурацких подарков ( и да, кастрюля в этот список входит, и плюшевый мишка -тоже). Есть и подсказки, что дарить на 8 марта. Конечно, цветы. И прогулки. Удивлены? Зря! Выход в свет - это всегда ново и неожиданно.

Согласитесь, быт заедает, а маршрут работа-дом-магазин не может не надоесть, даже если по пути встречается салон красоты и тренажерный зал. Пригласите даму на прогулку, удивите ее. Выбор за вами. Кому-то по душе шашлыки, а кому-то - театр и выставки. Выбирайте, мы составили для вас путеводители - куда сходить на 8 марта в Иркутске, а куда -7 и 9 марта. Квесты, гонки на собачьих упряжках, гонки на льду, мастер-классы, концерты, выставки и даже показ мод 19 века. И это еще не все. Есть чем удивить и есть. где отдохнуть.

А сам подарок на 8 марта в этом случае будет приятным дополнением к отдыху. Кстати, о том, что и где приобрести на праздник, расскажет наш Топ подарков на 8 марта, который подготовлен с участием магазинов и компаний города. Просмотрите и его, не пожалеете.

И не скупитесь.Хотя статистика и подсчитала, что на все виды привычных подарков на 8 марта в Иркутске цены выросли. Кроме...смартфонов и тех самых мягких игрушек, что лучше дарить все-таки детям. Они стали дешевле ( про флагманские модели речь не идет, конечно). Смотрите таблицу от Иркутскстата. Любопытно.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Больше всего женщин - в торговле, а меньше - в финансах

"В 2019 году среди занятого населения численность женщин составляла 538,2 тыс. человек, или 49,4%, - сообщает Иркутскстат. - Значительная их доля занята в оптовой и розничной торговле, организациях общественного питания (23,5%),образовании (19,8%),области здравоохранения и предоставления социальных услуг (12,9%). "

Финансистов же в принципе не очень много. Здесь работает меньше всего дам -4, 2%. Даже в науке чуть больше. Смотрим графику! И с праздником! С 8 марта.