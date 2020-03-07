Динамо - Тамбов 7 марта 2020: прямая онлайн-трансляция матча 21 тура Чемпионата России по футболу РПЛ

Вот и стартовал 21 тур российской футбольной премьер-лиги. Сегодня мы уже успели понаблюдать за встречей Оренбурга и Арсенала, а теперь все внимание на матч Динамо - Тамбов! Он пройдет 7 марта в 16:30 на московском стадионе "ВТБ-арена", начало в 16:30 по московскому времени. Специально для вас стартует прямая онлайн-трансляция матча Динамо - Тамбов!

Если вы давно не следили за ситуацией в Российской премьер-лиге и думаете, что ФК Тамбов находится на самом дне турнирной таблицы, и динамовцы легко его обыграют, то все уже давно не так! Теперь эти команды являются соседями по "турнирке". После поражения от московского Спартака бело-голубые находятся на 10 строчке из 16 - в их активе 6 побед, 6 ничьих и 8 поражений. "Волки" же после ничьи с казанским Рубином расположились на 11 месте - у них 6 побед, 4 ничьих и 10 поражений.

Дополнительную интригу в просмотр прямой трансляции матча Динамо - Тамбов вносит и то, что у этих команд было крайне мало личных встреч. "Волки" в этом сезоне впервые в своей истории выступают в РПЛ, и успели встретиться с динамовцами всего один раз. Это случилось 24 августа 2019 года на "Мордовия арене" в Саранске, где тамбовчанам приходится играть из-за того, что их родной стадион не соответствует требованиям лиги. Матч завершился безоговорочной победой динамо - 2:0. Забитыми голами отличились Маркус Филипп и Кирилл Панченко.

Итог матча Динамо - Тамбов во многом будет зависеть и от выступления главных бомбардиров обеих команд. Среди тамбовчан к ним можно отнести Георгия Мелкадзе и Владимира Обухова - у каждого их них по 5 голов. Совсем чуть-чуть от них отстает Михаил Костюков, забросивший в ворота соперников в этом сезоне на 1 мяч меньше.

А вот в московском Динамо успехи у бомбардиров намного скромнее. Самый забивающий футболист - Маркус Филипп, который положил в свою копилку 6 забитых мячей. Другие лидеры по количеству забитых мячей среди бело-голубых вряд ли могут составить ему конкуренцию - Кирилл Панченко и Сильвестр Игбун пока забили всего по 2 раза.

Прямая трансляция матча Динамо - Тамбов наверняка принесет нам немало сюрпризов. Динамовцы лишь на первый взгляд являются безоговорочными лидерами. 'Волки" в последнее время только начинают прибавлять. Достаточно вспомнить их матч против московского Спартака, в котором тамбовчане победили со счетом 2:0. Поэтому давайте просто пожелаем обеим командам удачи в этом непростом матче!