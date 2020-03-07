Обзор матча Динамо - Тамбов 7 марта 2020: счет, голы, статистика игроков

Только что подошел к концу интереснейший матч Динамо - Тамбов, интрига в котором сохранялась буквально до последних секунд. Со счетом 1:0 победу одержали динамовцы, хотя, если бы не досадная случайность, преимущество бело-голубых было бы совсем иным. Представляем вам обзор на матч Динамо - Тамбов.

В первом тайме игрой заправляли динамовцы. Поначалу они даже не выпускали своих противников из штрафной, то и дело совершая подходы к их воротам. За первые 45 минут встречи тамбовчане выходили к воротам бело-голубых всего пару раз.

Шанс открыть счет у динамовцев появился уже на 17 минуте. Рауш отдал хороший пас на Комличенко, который успел занять ударную позицию, а затем вколотил мяч в ворота тамбовчан. Игроки Динамо начали было праздновать гол, но арбитры не дремали: они заподозрили, что Комличенко забил гол, находясь в офсайде. После видеопросмотра это предположение подтвердилось и мяч не засчитали.

Динамовцы продолжили доставлять неудобства гостям в их штрафной, создавая один опасный момент за другим. А сколько раз они пытались забить с углового! Но все попытки были тщетными. К тому же тамбовчане, которые чудом спаслись от гола, почувствовали уверенность, и начали пытаться войти в штрафную хозяев поля. Однако на 36 минуте все изменилось. Хильемарк отдал длинный пас на Рауша, и тот перевел мяч на Комличенко, который мощным ударом вогнал снаряд в "девятку". Кстати, это первый гол футболиста в премьер-лиге, с чем его стоит поздравить.

Перед окончанием первого тайма у Тамбова было несколько шансов сравнять счет. Игроки команды проводили хорошие подходы к воротам, но несогласованность действий не давала им довести атаки до логического завершения: то мяч уйдет в аут, то футболист "волков" окажется в положении вне игры. На перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу Динамо.

Если в первом тайме бело-голубые нанесли 7 ударов по воротам соперника, в то время как тамбовчане сделали это всего дважды, то во втором ситуация изменилась. Теперь уже "волки" хозяйничали в штрафной хозяев поля, создавая проблемы голкиперу Динамо Шунину. Атаки становились опаснее, а сама игра тамбовчан жестче. Они несколько раз нарушили правила в отношении своих оппонентов: сказывалась усталость и чрезмерное стремление забить желанный гол.

Но, как бы не хотели игроки Тамбова сравнять счет, сделать им это никак не удавалось: не помогли ни выходы один на один с вратарем, ни угловые, ни стандарты. "Волки" не отчаивались и бились буквально до последних секунд. Тем не менее, финальный свисток ознаменовал победу Динамо со счетом 1:0. Бело-голубые обыграли команду из Тамбова второй раз в этом сезоне.