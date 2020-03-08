Погода на 8 марта в Иркутске: днем до -8

Самая комфортная для начала весны погода ждет иркутян в воскресенье, 8 марта. Как сообщается в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем, в Иркутске переменная облачность, без существенных осадков, ветер подует северо-западный с переходом днем на юго-западный, юго-восточный 5-10 м/с, и если ночью столбик термометра опустился до -20 градусов, то днем синоптики обещают -6,-8 градусов.

По Иркутской области практически такая же картина. Правда, днем, 8 марта местами возможен небольшой снег. Ветер ночью западный, северо-западный, днем юго-западный, юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с, днем в западных и северных районах 5-10 м/с, местами порывы 15-18 м/с, метели. Температура при прояснении -28,-33, днем -6,-1°, в пониженных формах рельефа -12,-17 градусов.