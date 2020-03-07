Зарплата 150- 200 тысяч в месяц: где в Иркутске платят "московские" зарплаты

Весна - сезон поиска кадров. А поскольку хороший специалист нынче в цене, то, чтобы его привлечь в компанию, приходится повышать зарплаты. Специалисты hh.ru составили список регионов, где есть вакансии с вполне "московскими" зарплатами, по 150-200 тысяч в месяц. В перечень попали Самара, Ростов-на-Дону, Иркутск, Краснодар. Мы в "КП"-Иркутск просмотрели два крупнейших портала по поиску работы и убедились -это действительно так. Каждый из них предлагает больше сотни таких мест работы.

Московские зарплаты по 150 -200 тысяч в месяц - для горняков

Пожалуй, не все знают, кто такие горняки. Это работники горно-добывающей промышленности. Тут огромное количество специальностей, от рабочих до инженерных. Всех специалистов сейчас ищут особенно активно, потому что приближается апрель, а с ним - "высокий сезон" на рудниках.

Кстати, самая "крутая" вакансия в этой отрасли ( все - на выезде, вахтой либо с переездом в северный Бодайбинский район, в дальний поселок Артемовский) вообще предусматривает "заграницу". Да, относительно недавний выпускник иркутского вуза с опытом работы может уехать в Южную Америку и зарабатывать деньги вахтой там. Геологу, начальнику участка, там готовы платить 3, 5 тысячи долларов в месяц. Искать предполагают россыпное золото. Зарплата хорошая, работа тяжелая.

Много вариантов для геологов, маркшейдеров, горных инженеров и на наших северах. Зарплатная планка от 150 тысяч в месяц, работа чаще всего вахтой. Директору золотоизвлекательного завода заплатят 270 тысяч в месяц.

Зарплаты по 150-200 тысяч в Иркутске для строителей и менеджеров

Не будем говорить о простых продажниках. Это та профессия, где "волка ноги кормят". А также "как потопаешь, так и полопаешь". То есть сугубая сдельщина с относительно небольшим окладом и разбегом дохода от 50 до 250 тысяч. Есть варианты, где солидная гарантированная часть.

И это, конечно, производство. Например, прорабу, который возглавит группу ремонта турбоагрегатов, заплатят "от 150 тысяч". И можно в этом даже не сомневаться, таких специалистов не так много. Руководитель проекта на строительстве объектов энергетики получит больше 200 тысяч.

Программист -разработчик мобильного приложения будет получать от 60 до 200 тысяч. Истина где-то посередине, но точно выше планки в 100 тысяч. Здесь уже привлекают нормированным днем и двумя выходными. Не все могут этим похвастать. Исполнительный директор туристический проектов, как и event-директор, претендует на сумму 100-150 тысяч. Но тут все сильно зависит от результатов работы.

Особняком - врач-офтальмолог. В Иркутске несколько сильных клиник этого направления. Специалисты хорошие. Поэтому работу предлагают одному из них, кто готов возглавить специализированное отделение в Междуреченске ( это шахтерский городок на юге Кузбасса). Доктору за переезд предлагают хорошие бонусы. Во-первых, зарплату 100-150 тысяч. Во -вторых, служебное жилье и 200 тысяч подъемных. А через три года - еще полмиллиона на квартиру. Детский садик -это сейчас.

Зарплата 150 тысяч в месяц - для квалифицированных рабочих

Приличные суммы готовы платить профессиональным рабочим. Прежде всего, в горно-добывающей отрасли. Например, проходчик 6 разряда на золото - от 210 тысяч в месяц. Или бурильщик - 150-200 тысяч. Кто скажет "супер", тот никогда не был в горе. Труд очень непростой, да и условия жизни вахтой на севере, как честно предупреждают работодатели - вагончик на шестерых ( иногда - общежитие), 10-часовой рабочий день и без выходных, за редким исключением. Исключение -это когда мастер поощрит.

Зато заработок, скажете вы. Да, это та самая московская зарплата по 150-200 тысяч в Иркутске. А если не на нефти и газе и не в горной отрасли?

Например, нужен водитель категории Е. Это дальнобойщик на "КАМАЗ". Ему будут платить до 150 тысяч, но и курсировать придется по тундре, по зимнику, в мороз до -50. Его коллегу на готовы отправить в Чехию, ездить по странам Европы. Там свои нюансы. Меднику, специалисту по работе с этим металлом. готовы платить 120 тысяч прямо сейчас. Потому что специалист редкий.