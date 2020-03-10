Гастролер из Бурятии ограбил ювелирный салон на 1,5 миллиона рублей во Владивостоке

Дерзкое нападение на ювелирный салон по улице Лермонтова, в поселке Трудовое, под Владивостоком было совершено в минувшие выходные. В здание ворвался неизвестный в медицинской маске, и угрожая менеджерам пистолетом, разбил три витрины, похитил ювелирные украшения и скрылся. После подсчета причиненного ущерба, сотрудники «ювелирки» выяснили, что добычей преступника стали украшения на 1,5 миллиона рублей.

Что касается налетчика, то он после ограбления, судя по всему собрался уехать из города. Похожего под описание мужчину, полицейские задержали в аэропорту Владивостока. Сдаваться он не собирался, и попытался скрыться. А когда был пойман, еще и оказал сыщикам сопротивление. Успокоился он только после того, как был закован в наручники.

Момент ограбления. Фото: ГУ МВД России по Приморскому краю.

- Налетчиком оказался 30-летний житель Улан-Удэ, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Приморкскому краю. - В отделе полиции мужчина дал признательные показания. У него изъяли большую часть похищенных ювелирных украшений. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный в особо крупном размере». Сибиряку грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

Что подтолкнуло жителя Бурятии на ограбление, пока неясно. Выяснилось, что ранее он не был судим. Тем не менее, полицейские проверяют его на причастность к ранее совершенным преступлениям. Суда он будет дожидаться под стражей.

Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы. Фото: ГУ МВД России по Приморскому краю.

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