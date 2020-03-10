2020-03-10T15:12:07+03:00
Общество

Приключения русских в Италии: турист из Бурятии удивил карабинеров, задержав карманника в центре Рима

Ресторатор Дамдин Дашиев приехал поддержать земляков на чемпионате Европы, а стал героем для местных полицейских [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Воришка (в красном кружке) уже присмотрел очередных жертв - Дамдина и Инну, когда они фотографировались у Колизея. Фото: личный архив Дамдина ДашиеваВоришка (в красном кружке) уже присмотрел очередных жертв - Дамдина и Инну, когда они фотографировались у Колизея. Фото: личный архив Дамдина Дашиева
Изменить размер текста:

Ресторатора из Бурятии Дамдина Дашиева в лицо теперь знает почти вся полиция Рима. Месяц назад бизнесмен попал, нет, не в сводку по розыску, а на страницы местных газет. Он помог карабинерам задержать уличного карманника. Причем сделал это Дамдин у главной достопримечательности Вечного города – Колизея, и тем самым спас сумки и кошельки тысячи гуляющих туристов со всего мира. Но обо всем по порядку.

Дамдин (слева) поддерживает спортсменов из родной Бурятии на чемпионате Европы в Риме. Фото: личный архив Дамдина Дашиева.

Дамдин (слева) поддерживает спортсменов из родной Бурятии на чемпионате Европы в Риме. Фото: личный архив Дамдина Дашиева.

Вообще, в Рим Дамдин Дашиев приехал не только как турист, но и как болельщик. Мужчина -страстный фанат вольной борьбы. Вот и решил поддержать своих земляков из Бурятии – спортсменов Александра Богомоева, Балдана Цыжипова, и Стальвиру Оршуш, которые выступали в Риме на чемпионате Европы по борьбе. А в перерывах между соревнованиями Дамдин вместе с женой Инной отправились на прогулку по итальянской столице. Когда супруги делали фото на фоне Колизея, к ним подбежал парень, протянул свой смартфон, и на английском проговорил: «Я турист из Марокко, «щелкните» меня на фоне этой достопримечательности».

- Я ответил: «Нет проблем», снял с плеч рюкзак, поставил на асфальт и взял его телефон, - рассказывает корреспонденту "КП-Иркутск" Дамдин Дашиев. – Смотрю на экран, а он отключен. Пробую разблокировать, он все равно не включается. Показываю парню, мол, включи его. А он в ответ: «Sorry, sorry, мистер» и подходит ко мне вплотную. Затем берет из рук телефон и как-то странно уходит, привлекая к себе внимание.

Когда незадачливый «фотограф» отошел на пару метров, то Дамдин глянул на рюкзак, а его и след простыл. Еще через секунду и понял, что трюк псевдотуриста был лишь отвлекающим маневром, а сумку упер его сообщник.

- Смотрю, а этот «турист» уже пытается скрыться в толпе, - продолжает Дамдин. – Я побежал за ним, стараясь не упустить его из вида, людей-то на улице тьма! Метров через 50 догнал,подсечкой сбил с ног и уложил на асфальт. Он начал вырываться, ну пришлось его крепко заблокировать. Я ведь раньше сам занимался боксом и борьбой. Вот и вспомнил пару приемчиков.

Тут и народ вокруг собрался. Кто-то вызвал карабинеров. Полицейские доставили в участок и воришку, и Дамдина. Там то и выяснилось, что парень, которого поймал бизнесмен, беженец из Туниса. Он находился в Италии незаконно, так еще и зарабатывал на жизнь грабежами. Кстати, его сообщника, который похитил рюкзак Дамдина, задержать сразу не удалось.

- Полицейские сказали, что обязательно найдут его, - говорит Дамдин. – Говорят, мол, подожди пару дней, вычислим его. Но так и не смогли. Но я не расстроился ведь в рюкзаке была… зарядка для смартфона, бутылка воды, да пара футболок.

Начальник полиции района Челио Франко Баллоне пригласил отважных россиян в ресторан. Фото: личный архив Дамдина Дашиева

Начальник полиции района Челио Франко Баллоне пригласил отважных россиян в ресторан. Фото: личный архив Дамдина Дашиева

Полицейские рассказали, что на улицах Рима за туристами охотятся целые банды таких карманников. И в основном, это как раз выходцы из Африки и стран Ближнего Востока. Ну а Дамдин внес свой вклад в первый же день, как приехал в Рим!

- Марокканская мафия не знает на кого нарвалась, - смеется Дамдин. – Парни из Бурятии приехали. Кстати, наш земляк Александр Богомоев в итоге выиграл чемпионат Европы!

А еще особенно впечатлил Дамдин Дашиев начальника полиции района Челио Франко Баллоне. Тот рассказал бизнесмену, что служит в полиции 1987 года и впервые за 33 года увидел, как турист поймал преступника. А узнав, что у Дамдина сеть ресторанов, Челио Франко сразу пригласил его в лучшее заведение Рима.

- С Франко мы сразу нашли общие интересы. Он также увлекается боевыми искусствами, любит дзюдо, - говорит Дамдин. – Я пригласил его на Байкал и пообещал найти ему невесту. Итальянец не женат! Франко так обрадовался, что пообещал приехать. Телефонами мы обменялись, так что ждем новые приключения итальянцев в России.

Франко Баллоне (справа) пообещал Дамдину, что приедет в Бурятию чтобы посмотреть на Байкал, и найти невесту. Фото: личный архив Дамдина Дашиева

Франко Баллоне (справа) пообещал Дамдину, что приедет в Бурятию чтобы посмотреть на Байкал, и найти невесту. Фото: личный архив Дамдина Дашиева

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Борис Панкин, бывший главный редактор «КП»: Говорю Гагарину - Юра, а поехали в «Комсомолку»! Садимся в мою машину и мчимся в редакцию
9 марта - День рождения первого космонавта планеты. Наш спецкор Александр Гамов поговорил о нем с Борисом Панкиным, главным редактором «Комсомольской правды» в 1965 - 1973 годы
Новости 24
Полицейские разыскивают грабителя, укравшего телефон у школьницы в Иркутске
Мошенники обманули двух усольчанок, которые хотели сделать выгодные покупки в интернете
Владелица магазина из Иркутска пойдет под суд за попытку дать взятку полицейскому
В Иркутске пьяный водитель Мерседеса врезался в забор жилого дома и обругал полицейских
Более миллиона рублей сибирячка отдала лжецелительнице за магические обряды
Виновника смертельного ДТП в Казачинско-Ленском районе осудили на 3 года
Бухгалтер из Ангарска перевела мошенникам почти полмиллиона рублей
Пьяный водитель попытался скрыться от патрульных и через несколько метров съехал в кювет
Дмитрий Савиных проведет личный прием предпринимателей на площадке ТПП Восточной Сибири
ЖКХ - марафон 11 марта на радио «Комсомольская правда»
Большие промоины появились на льду Байкала из-за потепления
Владелец сделал незаконный съезд к своему кафе, теперь оплатит его демонтаж
В зоопарке Иркутска бэби-бум: родились более 40 животных
Сбылась мечта: бывшая жена футболиста Андрея Аршавина побывала на Байкале
Злоумышленник поджег дом и строительный вагончик в Иркутске
Сибиряк погасил долги по алиментам спустя 14 лет после совершеннолетия сына
Жители домов в нескольких округах Иркутска останутся без света 10 марта
ЖКХ - марафон 11 марта на радио «Комсомольская правда»
Сибиряк залез через окно к женщине и украл у нее украшения на 80 тысяч рублей
Сибиряк отсудил почти 150 тысяч рублей за упавшее на автомобиль дерево
Блогер из Улан-Удэ поздравил женщин с 8 марта, искупавшись в фонтане в торговом центре
Испанский путешественник Хосе Пахарес на велосипеде добрался из Магадана на Байкал