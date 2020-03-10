Приключения русских в Италии: турист из Бурятии удивил карабинеров, задержав карманника в центре Рима

Ресторатора из Бурятии Дамдина Дашиева в лицо теперь знает почти вся полиция Рима. Месяц назад бизнесмен попал, нет, не в сводку по розыску, а на страницы местных газет. Он помог карабинерам задержать уличного карманника. Причем сделал это Дамдин у главной достопримечательности Вечного города – Колизея, и тем самым спас сумки и кошельки тысячи гуляющих туристов со всего мира. Но обо всем по порядку.

Дамдин (слева) поддерживает спортсменов из родной Бурятии на чемпионате Европы в Риме. Фото: личный архив Дамдина Дашиева.

Вообще, в Рим Дамдин Дашиев приехал не только как турист, но и как болельщик. Мужчина -страстный фанат вольной борьбы. Вот и решил поддержать своих земляков из Бурятии – спортсменов Александра Богомоева, Балдана Цыжипова, и Стальвиру Оршуш, которые выступали в Риме на чемпионате Европы по борьбе. А в перерывах между соревнованиями Дамдин вместе с женой Инной отправились на прогулку по итальянской столице. Когда супруги делали фото на фоне Колизея, к ним подбежал парень, протянул свой смартфон, и на английском проговорил: «Я турист из Марокко, «щелкните» меня на фоне этой достопримечательности».

- Я ответил: «Нет проблем», снял с плеч рюкзак, поставил на асфальт и взял его телефон, - рассказывает корреспонденту "КП-Иркутск" Дамдин Дашиев. – Смотрю на экран, а он отключен. Пробую разблокировать, он все равно не включается. Показываю парню, мол, включи его. А он в ответ: «Sorry, sorry, мистер» и подходит ко мне вплотную. Затем берет из рук телефон и как-то странно уходит, привлекая к себе внимание.

Когда незадачливый «фотограф» отошел на пару метров, то Дамдин глянул на рюкзак, а его и след простыл. Еще через секунду и понял, что трюк псевдотуриста был лишь отвлекающим маневром, а сумку упер его сообщник.

- Смотрю, а этот «турист» уже пытается скрыться в толпе, - продолжает Дамдин. – Я побежал за ним, стараясь не упустить его из вида, людей-то на улице тьма! Метров через 50 догнал,подсечкой сбил с ног и уложил на асфальт. Он начал вырываться, ну пришлось его крепко заблокировать. Я ведь раньше сам занимался боксом и борьбой. Вот и вспомнил пару приемчиков.

Тут и народ вокруг собрался. Кто-то вызвал карабинеров. Полицейские доставили в участок и воришку, и Дамдина. Там то и выяснилось, что парень, которого поймал бизнесмен, беженец из Туниса. Он находился в Италии незаконно, так еще и зарабатывал на жизнь грабежами. Кстати, его сообщника, который похитил рюкзак Дамдина, задержать сразу не удалось.

- Полицейские сказали, что обязательно найдут его, - говорит Дамдин. – Говорят, мол, подожди пару дней, вычислим его. Но так и не смогли. Но я не расстроился ведь в рюкзаке была… зарядка для смартфона, бутылка воды, да пара футболок.

Начальник полиции района Челио Франко Баллоне пригласил отважных россиян в ресторан. Фото: личный архив Дамдина Дашиева

Полицейские рассказали, что на улицах Рима за туристами охотятся целые банды таких карманников. И в основном, это как раз выходцы из Африки и стран Ближнего Востока. Ну а Дамдин внес свой вклад в первый же день, как приехал в Рим!

- Марокканская мафия не знает на кого нарвалась, - смеется Дамдин. – Парни из Бурятии приехали. Кстати, наш земляк Александр Богомоев в итоге выиграл чемпионат Европы!

А еще особенно впечатлил Дамдин Дашиев начальника полиции района Челио Франко Баллоне. Тот рассказал бизнесмену, что служит в полиции 1987 года и впервые за 33 года увидел, как турист поймал преступника. А узнав, что у Дамдина сеть ресторанов, Челио Франко сразу пригласил его в лучшее заведение Рима.

- С Франко мы сразу нашли общие интересы. Он также увлекается боевыми искусствами, любит дзюдо, - говорит Дамдин. – Я пригласил его на Байкал и пообещал найти ему невесту. Итальянец не женат! Франко так обрадовался, что пообещал приехать. Телефонами мы обменялись, так что ждем новые приключения итальянцев в России.