2020-03-10T19:51:22+03:00
Общество

Спасший двух тонувших девочек 17-летний подросток из Иркутской области получил награду от МЧС

Валерий Дыпкеев награжден медалью «За спасение погибающих на водах» [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Спасший двух тонущих девочек, 17-летний подросток из Иркутской области, получил награду от МЧС. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской областиСпасший двух тонущих девочек, 17-летний подросток из Иркутской области, получил награду от МЧС. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области
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Иркутские спасатели отметили смелый поступок 17-летнего школьника из поселка Новонукутский Валерия Дыпкеева. 17 июля 2019 года этот скромный и на первый взгляд далеко не мускулистый 11-классник, вытащил из воды сразу двух тонущих девочек.

Все произошло в тот момент, когда Валерий отдыхал на берегу местного карьера. Поблизости расположилась компания ребят помладше. Одна из девочек, купаясь внезапно скрылась под водой и начала тонуть. К ней на помощь бросилась 13-летняя подруга. Тонущая сверстница так крепко обхватила ее шею, что тонуть они стали уже вместе. Вскоре обе девочки совсем обессилили, что не могли кричать. Но их мольбы о помощи все же услышал Валерий.

- Я уже собирался уходить с пляжа, как услышал крики, - рассказывает Валерий Дыпкеев. - Сначала подумал, что девчонки балуются, пригляделся и понял, что это не игра. Они уже захлебывались.

Валера тут же скинул кроссовки, и бросился в воду. Сначала он схватил одну девочку, чтобы вытащить ее к берегу, как в этот момент из-под нее вдруг вынырнула вторая. Она наглоталась воды и едва сама не погибла. Валерию пришлось вытаскивать обеих. Как ему хватило для этого физических сил, остается только догадываться.

Одна из девочек не сильно пострадала, отделавшись испугом. А вот Юлия, которая и бросилась за подругой, получила серьезную травму шеи – смещение нескольких позвонков. Врачи тогда сказали ее родителям, что их дочке очень повезло. В большинстве случаев избавиться от смертельных объятий тонущего, неподготовленному человеку крайне сложно. Это подтвердили и спасатели, которые на днях наградили юного смельчака.

- За смелые и самоотверженные действия Валерий Дыпкеев награжден медалью МЧС России «За спасение погибающих на водах», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Награду парню вручил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области Евгений Гоголев. Ценным подарком поощрили и Юлю Черниговскую, которая также рисковала жизнью ради спасения подруги.

Валерий Дыпкеев (второй справа) с медалью. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.

Валерий Дыпкеев (второй справа) с медалью. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.

Где не удивились поступку Валерия, так это в его школе. Оказывается, там парень давно на хорошем счету. И учителя отлично знают, откуда у парнишки столько сил.

– Валера всегда готов прийти на помощь, поэтому я не очень удивилась, когда мне рассказали, что он спас этих девочек, - рассказала классный руководитель парня Людмила Бугланова. - Откуда столько сил? Он ведь очень спортивный мальчишка. Прекрасно играет в футбол, в волейбол. Недавно, в составе школьной сборной занял второе место в региональных президентских состязаниях. Я могу сказать о нем, что он не просто хороший человек, он – замечательный.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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