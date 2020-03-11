Буйная женщина, которая разгромила аптеку в Иркутске, найдена

В Иркутске нашли героиню скандального видео, которая в Международный женский день разгромила аптеку в микрорайоне Радужный. Напомним, в выходные в соцсетях появился ролик, который сняла провизор аптеки. На кадрах видно, как покупательница пришла, чтобы сдать лекарства и получить за них деньги. Ей не понравились побочные эффекты, о которых якобы, ее не предупредили.

Дебош начался после того, как провизор ответила, что медикаменты возврату не подлежат. После этого покупательница начала крушить все, что видела вокруг: скинула кассовый аппарат, перевернула витрины, стол с компьютером, стеклянный прилавок. При этом буйная дама громко ругалась матами, и выкрикнула несколько непонятных фраз.

- Дрянь, чтобы увольнялась отсюда, - кричала женщина. – Пошли вон из моей жизни! Звезда в шоке! Это я звезда в шоке!

В конце она выбила из рук провизора телефон. Когда дебоширка, наконец, покинула аптеку, продавец обратилась в полицию.

Как сообщил «КП-Иркутск» источник в правоохранительных органах, скандалистку уже нашли. Ею оказалась 40-летняя жительница микрорайона Радужный. Мотивы ее поступка пока неизвестны. Что послужило к такому всплеску агрессии и может ли подобное повториться, сейчас разбираются полицейские.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="202" height="360" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/765506" frameborder="0"></iframe> Иркутянка устроила дебош, разгромив аптеку.Видео: "Инцидент Иркутск"

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