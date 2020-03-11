2020-03-11T14:12:04+03:00
Общество

Светлана Лобода в Иркутске: певица представит новую программу SOLD OUT

Суперзвезда Светлана Лобода даст концерт в Иркутске 14 июня
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Светлана Лобода в Иркутске: певица представит новую программу SOLD OUT. Фото: предоставлено организаторами.Светлана Лобода в Иркутске: певица представит новую программу SOLD OUT. Фото: предоставлено организаторами.
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Певица, чьи синглы бьют рекорды продаж и находятся на вершине хит-парадов, а видеоклипы набирают десятки миллионов просмотров. Светлана Лобода в Иркутске представит свой новый альбом и невероятное шоу «SOLD OUT». Концерт суперзвезды отечественной эстрады состоится 14 июня, в ледовом дворце «Айсберг».

Итак, по словам организаторов, на концерте Светланы Лободы в Иркутске, зрителей ждет не просто выступление, а взрывной спектакль с глубокой драматургией номеров и неожиданными световыми решениями. Сама артистка обещает, как всегда зарядить зал своей бешеной энергетикой, мощным вокалом, и великолепной хореографией. Также, во время выступления планируются сумасшедшие спецэффекты.

Фото: предоставлено организаторами.

Фото: предоставлено организаторами.

Помимо известных всем хитов: «К черту любовь» и «SuperSTAR», Светлана Лобода в Иркутске исполнит новые треки из альбома «SOLD OUT». Например, один из самых популярных - «Новый Рим» с невероятным ударным лейтмотивом. Вообще, Светлана Лобода в Иркутске в новой программе предстанет перед зрителями еще более дерзкой и решительной, чем обычно. А ее музыка станет более броской и динамичной. Артистка признается, что хочет удивить своих иркутских поклонников.

- Оставайтесь голодными и безрассудными, ищите и вы обязательно найдете, - говорит Светлана Лобода. - Я слишком долго делала музыку понятную. Музыку для всех. Сегодня время экспериментов. Я — шальная бестия», как поется в одном из новых треков. Пришло время шалить и экспериментировать.

КОНКРЕТНО

Светлана Лобода в Иркутске выступит 14 июня 2020 года, ЛД Айсберг. Начало в

17:00.

ДОСЬЕ «КП»

Светлана Лобода

Родилась: 18 октября 1982 года в Киеве.

Музыкальную карьеру начала во время учебы в Киевской эстрадно-цирковой академии. Весной 2004 года стала участницей группы «ВИА Гра», но осенью того же года покинула группу и занялась сольной карьерой.

В 2009 году Светлана Лобода с синглом «Be My Valentine» представляла Украину на Евровидении в Москве. Набрав 76 баллов, она заняла 12-е итоговое место.

ИСТОЧНИК KP.RU

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