2020-03-11T15:29:12+03:00
Здоровье

Зарплаты врачей в Иркутске вырастут после вмешательства прокуратуры

Права медиков будут восстановлены, зарплаты врачей должны быть достойными
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Зарплаты врачей в Иркутске вырастут после вмешательства прокуратуры.Зарплаты врачей в Иркутске вырастут после вмешательства прокуратуры.Фото: Александр ГЛУЗ
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Споры вокруг того, каковы на самом деле зарплаты врачей в Иркутской области, не утихают. Несмотря на высокие общие показатели ( напомним. "КП"-Иркутск писала, что средняя зарплата докторов с высшим образованием в регионе официально выше 80 тысяч рублей), сами медики жалуются на то, что зарабатывать хорошие деньги можно, только трудясь на две ставки и еще беря дежурства. Средняя зарплата при этом растет, но нагрузки чрезвычайные. После публикаций в СМИ за проверку взялась прокуратура.

.- Прокурорскими проверками подтвердились большинство доводов врачей, - сообщает пресс-служба ведомства. - . Зачастую учреждениями здравоохранения штатная численность заполняется за счет внутреннего совместительства. Одним специалистом при этом выполняется работа по нескольким должностям, за счет чего возрастает и нагрузка. В то же время учреждениями здравоохранения допускаются нарушения, как при оформлении таких трудовых отношений, так и при предоставлении работникам гарантий и компенсаций за выполненную работу.

Сотрудники прокуратуры установили массу нарушений и по продолжительности рабочего дня - доктора в самом деле работают на износ, и по оплате этого труда - далеко не всегда и не везде за дополнительные часы платят полностью.

Подтвердилось при проверках и то, что медсестер и санитарок переводят на должности технического персонала, но при этом требуют выполнять прежний объем работы. Масса нарушений обнаружилась и при начислении стимулирующих выплат. Часто решение о том, кто и сколько получит, принимается единолично главврачом исходя из собственных убеждений о целесообразности. В результате есть врачи, которых незаконно лишили выплат. А должны быть рекомендации специально для этого создаваемых комиссий и письменное согласие руководителей подразделений. В некоторых поликлиниках и больницах устанавливают свои надбавки. не предусмотренные законом.

Все это противоречит указам президента, направленным на повышение престижности труда медиков. Для нормализации ситуации прокуратура принимает необходимые меры, в том числе по привлечению виновных лиц к административной ответственности. В лечебных учреждениях при взаимодействии с Минздравом региона уже принимаются меры к устранению нарушений. О сложившейся ситуации проинформирован врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

Восстановление прав всех медиков Иркутской области остается на контроле органов прокуратуры. Если кто-то из медиков считает, что его права нарушены, он может обратиться в прокуратуру для проведения проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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