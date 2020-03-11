2020-03-11T19:07:18+03:00
Происшествия

Авиакомпания проводит проверку по факту «минирования» самолета рейсом Иркутск-Москва

Рейс Иркутск-Москва неизвестные заминировали 11 марта
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Авиакомпания проводит проверку по факту «минировании» самолета рейсом Иркутск-МоскваАвиакомпания проводит проверку по факту «минировании» самолета рейсом Иркутск-МоскваФото: Иван ВИСЛОВ
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Неизвестные телефонные хулиганы сообщили о «минировании» самолета рейсом Иркутск-Москва, который вылетел из Иркутска в столичный аэропорт Шереметьево, вечером в среду, 11 марта. Информацию об этом подтвердили в авиакомпании, которая выполняет рейс.

- Сейчас проводится проверка по этому факту, - сообщили корреспонденту «КП-Иркутск в пресс-службе авиакомпании.

По предварительной информации, на борту самолета находятся 155 человек, включая семерых членов экипажа. Также, известно, что самолет не собирается менять курс и запрашивать экстренную посадку в другом городе. Лайнер, как и планировалось, направляется в аэропорт Шереметьево.

- Этот рейс должен прибыть в Шереметьево по расписанию – а если точнее, то в 21.03 по московскому времени, - подтвердили «КП-Иркутск» в отделе информации о статусе рейсов аэропорта Шереметьево. – Никаких изменений маршрута не предвидится.

Напомним, это уже не первый случай ложных "минирований" лайнеров за неделю. Например, 3 марта в России сразу четыре лайнера совершили экстренную посадку. При этом в двух случаях посадка произошла из-за угрозы минирования: в Перми самолет приземлился из-за анонимного сообщения о заложенной бомбе, которое оказалось не подтвердилось, в Хабаровске по такой же ложной угрозе экстренно сел самолёт, летевший из Владивостока в Москву.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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