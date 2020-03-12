«Чтобы вы мучились и маялись»: пьяный водитель проклял поймавших его полицейских

Запах алкоголя почувствовали от 36-летнего водителя Шкоды, во время обычной проверки документов, инспекторы ГИБДД из Улан-Удэ. Предъявить водительское удостоверение мужчина так и не смог, так как его у него попросту не было. Зато согласился пройти медосвидетельствование. Забегая вперед, скажем, что экспертиза показала, что он действительно сел за руль пьяным.

- В его организме обнаружили 1,05 мг/л алкоголя, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Бурятии.

Когда инспекторы провели водителя в патрульную машину и начали составлять протокол, он внезапно стал вести себя агрессивно. Его поведение и все фразы, записала камера, установленная в авто полицейских. Сначала он обвинил сотрудника в том, что тот ломает ему жизнь. На что инспектор, вполне резонно ответил, что водитель сам поставил себя в такую ситуацию, сев за руль пьяным. Затем любитель езды под хмельком начал оправдываться.

- Я ехал нормально, 40 км/ч, и не превышал, - говорит пьяный водитель. – Все нормально, что вам надо было?

Поняв, что разжалобить полицейских не получится, водитель, не думал униматься, и в прямом смысле перешел к проклятиям.

- Будь ты проклят, - бросил нарушитель инспектору, который, не обращая внимания, продолжал составлять протокол. – Чтобы ты мучился и маялся. И ты тоже, я вам искренне желаю всем, чтобы вы мучились, – повернулся он к сидящему на заднем сиденье второму полицейскому.

Видеоролик разместили в официальной группе ГИБДД улан-Удэ в инстаграме. За сутки он набрал более 5 тысяч просмотров. В комментариях подписчики возмутились поведению пьяного водителя, и поразились сдержанности сотрудников. Кстати, работать с такими нарушителями им не привыкать. По грустной статистике ГИБДД, с начала этого года, в Бурятии поймали уже 579 пьяных водителей, 17 из них сели за руль под хмельком во второй раз.

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