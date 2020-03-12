Самолет "Иркутск - Москва" экстренно сел в Кемерове из-за заболевшего пассажира

Самолет "Иркутск-Москва", вылетевший утром 12 марта, в 11.38 по иркутскому времени совершил экстренную посадку в аэропорту "Алексей Леонов" в Кемерове. Пожилому пассажиру на борту стало плохо во время полета, его осмотрели и приняли решение о посадке в ближайшем городе.

- По прилету мужчину осмотрели медики и госпитализировали. В каком он состоянии сейчас мужчина, пока неизвестно, - уточнили "Комсомолке" в пресс-службе Кузбасского ЛУ МВД России. - А самолет вылетел в 12.55 (по Иркутску - прим.ред.) далее по маршруту в Москву.

Так что пассажиры воздушного судна не слишком задержались в пути.

Напомним, вечером сибиряков взволновала новость о том, что "заминирован" самолет, вылетевший также из Иркутска в Москву. Борт благополучно приземлился в столице, а авиакомпания начала проверку.

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