2020-03-12T17:02:47+03:00
Происшествия

Бросала лавочки и брызгала из баллончика: буйная сибирячка устроила дебош в поселковой администрации

Жительницу поселка Мишелевка удалось вовремя остановить [видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Бросала лавочки и брызгала из баллончика: буйная сибирячка устроила дебош в поселковой администрации. Фото: "Усолье Сити"Бросала лавочки и брызгала из баллончика: буйная сибирячка устроила дебош в поселковой администрации. Фото: "Усолье Сити"
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На днях Иркутск обсуждал разрушительный дебош иркутянки, которая разнесла аптеку после того, как ей отказали вернуть деньги за лекарства, как в регионе появилась ее последовательница. Объявилась новая скандалистка в поселке Мишелевка. И как в случае с аптекой, скандал, пусть и не с такими последствиями как в Иркутске, попал на камеру.

В Мишелевке произошло все в здании поселковой администрации. На кадрах видно, как в вестибюль из кабинета вышла женщина в красном пуховике. Она тут же схватила левой рукой первую попавшуюся ей лавочку и швырнула ее в сторону. Затем все той же одной левой, она так же перевернула вторую лавочку. Проходящая мимо женщина с испугу, схватила эту лавочку и начала оттаскивать ее в сторону от дебоширки, которая в свое очередь перевернула стол.

Наверняка погром бы продолжился, если бы из кабинета не вышли трое крепких мужчин. Один из них снимал действия на телефон, второй пытался что-то сказать даме, а третий попытался ее успокоить, и подошел слишком близко к разъяренной женщине. Это и стало его главной ошибкой. Сам того, не желая, он взял удар на себя. Женщина резко достала из своего правого кармана перцовый баллончик, и брызнула им смельчаку прямо в глаза. Мужчине пришлось капитулировать. Видео заканчивается, как его товарищ все-таки попытался схватить скандалистку, чтобы обезвредить ее.

После инцидента руководство администрации обратилось в полицию. В МВД информацию подтвердили. Вот только выяснилось, что произошел скандал почти месяц назад.

- Инцидент произошел еще 14 февраля, - сообщили "КП-Иркутск"в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Была проведена проверка по статье "Мелкое хулиганство". Материал рассмотрит суд.

Как рассказали очевидцы инцидента, из себя женщина вышла из-за того, что якобы была недовольна работой местных коммунальных служб. В администрации же отметили, что дебош был устроен местной жительницей после общего общего домового собрания.

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Сибирячка устроила дебош в поселковой администрации.Видео: предоставлено порталом "Усолье Сити"

ИСТОЧНИК KP.RU

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