2020-03-12T15:38:17+03:00
Общество

Весне дорогу: на выходных в Иркутске потеплеет до +10 градусов

Также в городе ожидаются мокрый снег и порывистый ветер
Анна ПОПОВА
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Весне дорогу: на выходных в Иркутске потеплеет до +10 градусовВесне дорогу: на выходных в Иркутске потеплеет до +10 градусовФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Наконец-то в Иркутск пришла настоящая весна! На ближайших выходных в нашем городе ожидается долгожданное потепление до +10 градусов. Погода значительно улучшится уже в пятницу, 13 марта - воздух прогреется до 2-7 градусов выше нуля.

"На территорию региона придут теплые воздушные массы, и высокие температуры будут держаться как ночью, так и днем, - рассказывает замначальника Иркутского Гидрометцентра Юлия Янькова. - На выходных в Иркутске потеплеет до 5-10 градусов. Такая теплая погода сохранится и в начале следующей недели.

Но, само собой, долго такая температура держаться не может, и она постепенно понизится. Так что не спешите убирать в шкаф теплые шарфы и шапки - они еще вполне могут вам пригодиться! Тем более повышение температуры на выходных совсем не означает, что пора снимать куртки. Несмотря на плюсовую температуру в большей части региона будет выпадать мокрый снег. Также ожидается ветер с порывами до 14 метров в секунду.

"Совсем другой прогноз ожидает жителей западных и северных частей Иркутской области, - добавляет Юлия Янькова. - Там минусовые температуры будут как ночью, так и днем. К тому же в Бодайбинском, Мамско-Чуйском, Катангском и других районах ожидается сильный ветер, скорость которого будет достигать 15-20 метров в секунду".

Вот такой прогноз погоды обещают нам иркутские синоптики. Обязательно найдите время, чтобы выйти на свежий воздух и погреться под практически весенним солнышком. Ведь погода в нашем регионе бывает очень непредсказуемой, поэтому нужно ловить каждый теплый денек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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