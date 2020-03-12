С заботой о ребенке: выбираем детскую стоматологию в Иркутске

Вряд ли кто-то будет спорить, что выбор детской стоматологии в Иркутске и врача, которому родители без опаски могут доверить своего ребенка - вопрос серьезный. Спартанские условия, которые предлагают юным пациентам большинство муниципальных стоматологических клиник Иркутска, ответственных родителей категорически не устраивают. Да и подход к лечению детских зубов в рамках ОМС тоже не радует - в любом непростом клиническом случае вам предложат просто удалить молочный зуб, не заморачиваясь над его лечением. Если же вы хотите, чтобы ребенку действительно качественно и безболезненно вылечили зубы - стоит рассмотреть другие варианты.

Семейная стоматология Иркутск «Кристалл» хорошо известна многим жителям Иркутска как место, где к пациентам любого возраста относятся с повышенным вниманием. Уровень стоматологического лечения, которое предлагают детское и подрастковое отделение клиники, вполне отвечает самым современным стандартам. И что немаловажно - лечение зубов в «Кристалле» доступно практически любой городской семье.

Фото: архив компании

Детское отделение клиники принимает детей и подростков всех возрастов. Самым юным пациентам «Кристалла» может быть чуть больше года-двух - ответственные родители приводят их к детскому стоматологу на первые в жизни профилактические осмотры.

Регулярность посещения стоматолога ребенком дошкольного возраста крайне важна! - объясняют родителям врачи «Кристалла». Именно в дошкольный период происходит формирование прикуса и в зубочелюстной системы в целом, закладываются основы здоровья постоянных зубов и всей полости рта.

Здоровью молочных зубов своих юных пациентов доктора иркутской детской стоматологии «Кристалл» уделяют максимум внимания. В раннем возрасте кариес развивается очень быстро, молниеносно, легко переходя в пульпит, а это уже серьезный риск для общего здоровья ребенка. Но если кариес будет диагностирован на ранней стадии, с ним можно справиться даже без использования бормашины. Не обязательно «сверлить» зуб и ставить пломбу - проведенная по современным методикам минерализация эмали позволяет восстановить ее полностью. Для сохранения здоровья молочных зубов в «Кристалле» проводят и процедуру герметизации фиссур («запечатывания» складок на жевательной поверхности). Словом, регулярно показывая малыша хорошему стоматологу, совершенно несложно сохранить молочные зубы ребенка в полном порядке до их естественной смены.

Если же молочный зуб по тем или иным причинам пришлось удалить задолго до срока - именно в «Кристалле» врач-ортодонт сделает все, чтобы прикус у малыша все-таки сформировался правильно. Пустое место в зубном ряду займет специально изготовленное кольцо, которое и предотвратит смещение остальных зубов и искривление зубного ряда. Опять-таки главное - вовремя прибегнуть к помощи квалифицированного специалиста!

В распоряжении врачей детского отделения «Кристалла» - самая современная стоматологическая техника, оборудование, пломбировочные материалы и средства анестезии. Но родителям, как и юным посетителям клиники, важно не только это: здесь создана теплая, по-настоящему непринужденная атмосфера. Каждый доктор «Кристалла» умеет работать с любыми детьми: расположить к себе, успокоить или наоборот, подбодрить и внушить уверенность.

Психологический комфорт пациентов - приоритет для всех, кто работает в этой семейной стоматологии. И юные пациенты клиники действительно не боятся лечить зубы!

А для малышей, которым уже довелось испытать боль и страх в стоматологическом кресле, в «Кристалле» предложат лечение зубов под седацией. Хотите убрать имеющийся негатив и помочь ребенку перестать бояться лечить зубы - выбирайте для своего малыша именно лечение под седацией! К тому же, этот способ намного более безопасен, чем классический общий наркоз: седация зубов Иркутск не дает осложнений и практически не имеет противопоказаний.

Фото: архив компании

В процессе лечения ребенок полностью расслабляется и чувствует себя спокойно и комфортно. Он остается в сознании. Врач получает возможность предельно тщательно провести все необходимые манипуляции, не отвлекаясь на необходимость уговаривать малыша потерпеть и посидеть спокойно. Действие седативных препаратов заканчивается практически сразу же с окончанием самого лечения, ребенок не будет испытывать неприятных последствий, характерных для общего наркоза (никаких головокружений, рвоты, тошноты и т.п.)

Выбирая сердцем, мы не ошибаемся. Родители юных пациентов «Кристалла» сделали действительно точный выбор - для них и для их детей все непременно изменится к лучшему.

Контакты: детская стоматология Иркутска Кристалл, ул. Боткина, д. 7/2 тел. 8-3952-505-203

Сайт клиники: https://cristal-clinic.ru/

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