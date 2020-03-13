Бессмертный полк 9 мая 2020 в Иркутске: где, во сколько, маршрут колонн

Миллионы россиян по всей стране в День Победы вновь соберутся вместе в «Бессмертный полк». К этой ежегодной международной акции, конечно, присоединится и Иркутск. Сибиряки, взяв в руки штендеры с фотографиями своих предков, воевавших в годы Великой Отечественной войны за мирное небо над головой для нас с Вами, пройдут колонной по центральным улицам города, сообщая всему миру «Мы помним!». Мы помним героизм наших отцов, дедов, бабушек и матерей, мы помним их подвиги, мы помним все трудности, всю жестокость войны и борьбы с фашистскими захватчиками. Мы помним! Бессмертный полк 9 мая 2020 в Иркутске пройдет по городу.

Бессмертный полк 9 мая 2020 в Иркутске к 75-летию Победы

К юбилею Победы в Великой Отечественной войне особых изменений в шествии не будет. Как говорится, «место встречи изменить нельзя». Организаторы Бессмертного полка все также будут ждать участников на пересечении улиц Советская и Декабрьских Событий - у танка «Иркутский комсомолец». Старт колонны намечен на 10.30. Прийти лучше, конечно, заранее, чтобы занять свое место в колонне. Формировать ее начинают за час до начала движения.

- Приятно, что для многих участников акции пройти 9 мая с «Бессмертным полком» стало доброй традицией, - рассказывает координатор движения «Бессмертный полк» в Иркутске Иван Занько. – Приходят целыми семьями, многие берут с собой детей.

Итак, запоминаем: Бессмертный полк 9 мая 2020 в Иркутске двинется колонной в 10.30. Приехать нужно заранее. Маршрут «Бессмертного полка» все тот же. Сначала вниз по улице Декабрьских событий до Московских ворот. Кстати, если не позволяет здоровье пройти весь маршрут, присоединиться к акции можно и здесь - на ул. Нижняя набережная. От Московских ворот отправление примерно в 11.30 в сторону сквера Кирова.

Бессмертный полк 9 мая 2020 в Иркутске: мастерим штендеры

«Бессмертный полк» за время своего существования обрел единый стиль (кстати, впервые акция прошла в 2012 году в Томске – Прим.авт.). У многих фотографий появилось одинаковое оформление. Чтобы сделать такое всего то и нужно, что загрузить фото своего воевавшего родственника в специальное поле на официальном сайте, там же сделать подпись – указать ФИО и воинское звание. Нажать «далее» и на экране появится готовый макет с логотипом акции – взлетающим в небо журавлем на фоне пятиконечной звезды.

Нужно сохранить его на устройство хранения, например, флеш-накопитель, и отнести в любое фотоателье, где можно распечатать фотографию формата А3 и заламинировать ее. Если в архиве вашей семьи не сохранилось ни одного снимка фронтовика, то создать коллаж можно просто с надписью ФИО и звания. Логотип на макете также обозначится.

Бессмертный полк 9 мая 2020 в Иркутске: где, во сколько, маршрут колоннФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Во многих специализирующихся организациях портреты сразу крепят на основу с ручкой. Но сделать это можно и самим из куска ДВП или фанеры, прикрепив к ним любую удобную палку. Однако, стоит помнить, что размер примерно один для всех: ширина транспаранта – 290 мм, длина – 435 мм, длина ручки – 600 мм. Размер фотографии - 245 на 335 мм.

Регистрироваться участникам акции Бессмертный полк 9 мая 2020 в Иркутске не нужно. Надо всего лишь прийти вовремя! До встречи у танка «Иркутский комсомолец»!

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